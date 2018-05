IFAT 2018: Frischer Wind, saubere Luft - HOK Aktivkoks für den Umweltschutz im Einsatz

Köln (ots) - Rheinbraun Brennstoff GmbH präsentiert auf der IFAT2018 zahlreiche AnwendungsbeispieleAufgrund seiner besonderen Eigenschaften bei der Abscheidung vonSchadstoffen kommt HOK Aktivkoks weltweit als effiziente undkostengünstige Aktivkohle in zahlreichen Anwendungen im Umweltschutzzum Einsatz: bei der Müll- und Sonderabfallverbrennung zurEmissionsminderung, in der Hütten- und Stahlindustrie zur Abscheidungvon Dioxinen und Furanen sowie in der Abwasser- undTrinkwasseraufbereitung.Insbesondere die günstige Poren-Struktur und die katalytischenEigenschaften von HOK Aktivkoks bewirken die Abscheidung einerVielzahl von Schadstoffen bis unter die Nachweisgrenze. Hierzu zählenneben Dioxinen und Furanen auch polyzyklische aromatischeKohlenwasserstoffe (PAK) sowie eine Reihe von Schwermetallen, wieCadmium, Blei und Quecksilber.HOK Aktivkoks: Adsorbens auf konstant hohem NiveauPyrolyse und Aktivierung der aus dem Tagebau der RWE Power AG inder Nähe von Köln gewonnenen Braunkohle basieren auf demHerdofenverfahren. Diese Produktionstechnik in Verbindung mit demRohstoff gewährleistet die Herstellung eines Massenproduktes aufeinem hohen und konstanten Qualitätsniveau in Anlehnung an DIN ISO9001. Vom Granulat bis zum hochfein gemahlenen Produkt werden vierAktivkoksqualitäten angeboten, womit eine optimale Anpassung an diejeweilige Aufgabenstellung gegeben ist.Der Vertrieb erfolgt über die Rheinbraun Brennstoff GmbH. Siebietet das entsprechende Know-how hinsichtlich der Bereitstellung unddes Einsatzes dieses Produktes. HOK wird als lose Ware per Silo-Lkwoder Großraum-Kipp-Lkw angeliefert und beim Kunden im geschlossenenSystem mechanisch oder pneumatisch umgeschlagen. Die Lagerung vor Orterfolgt in Stahlblechsilos einfachster Bauart. Für kleinere undmittlere Abnahmemengen ist der Bezug in Sondergebinden als Sackware,Big Bags oder im Kleincontainer möglich. Weltweit haben sich über 500Betreiber für die Anwendung von HOK Aktivkoks im Umweltbereichentschieden, wobei jährlich rund 60.000 Tonnen zum Einsatz kommen.Fachbesucher können sich auf der diesjährigen IFAT, derWeltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft,vom 14. bis 18. Mai 2018 in München auf dem Messestand A4.410 derRheinbraun Brennstoff GmbH ausführlich über dieAnwendungsmöglichkeiten von HOK informieren."HOK" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Rheinbraun BrennstoffGmbH. Weitere Informationen unter www.hok.deKontakt:Rheinbraun Brennstoff GmbHJürgen WirlingLeiter Abgas- und WasserreinhaltungLudwigstraße50226 FrechenTel.: +49 (0) 221 / 480-22520Fax: +49 (0) 221 / 480-1369E-Mail: juergen.wirling@rwe.comPressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: Rheinbraun Brennstoff GmbH, übermittelt durch news aktuell