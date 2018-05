IFAT 2018: Deutscher Marktführer setzt auf Erdgas / Zukunft ERDGAS und Remondis sorgen für klimaneutrale Müllentsorgung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Am gestrigen Montag hat Remondis im Rahmen der Weltleitmesse fürWasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT in Münchendie schrittweise Umstellung von einem großen Teil seiner Flotte von8.000 Nutzfahrzeugen bekanntgegeben. Remondis setzt verstärkt aufErdgasmobilität, um Diesel-Fahrverbote in deutschen Innenstädten zuumgehen. Zukunft ERDGAS wird als Spezialist für dieTankstelleninfrastruktur die Einführung begleiten. Als erster Schrittsoll eine Erdgastankstelle in Hürth für die Versorgung vonMüllsammelfahrzeugen ertüchtigt werden."Wir freuen uns, dass Remondis das Potenzial von Erdgas fürkommunale Mobilitätslösungen erkannt hat. Für Nutzfahrzeuge ist CNGdie einzige kostengünstige Alternative zum Diesel", kommentiert Dr.Timm Kehler, Vorstand von Zukunft ERDGAS, die Meldung. Gerade mitBlick auf den Klimaschutz sei Erdgas die richtige Wahl für kommunaleFuhrparks. "Aufgrund seines erneuerbaren Zwillings in Form vonBiomethan und synthetischem Erdgas wird Gas immer grüner. So kann derVerkehr in nahezu allen deutschen Kommunen klimaneutral werden, ohnedie kommunalen Budgets zu strapazieren", so Kehler weiter.In enger Zusammenarbeit mit Zukunft ERDGAS errichten dieGasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) und Remondis in Hürthbei Köln eine neue Erdgastanksäule. Sie wird die bestehendeErdgastankstelle der GVG erweitern. Spätestens ab Juli sollenFahrzeuge der Abfallwirtschaft dort klimaneutrales Biomethan tankenkönnen. In der Region sollen zudem neue CNG-Lkw zum Einsatz kommen.Sechs Fahrzeuge vom Modell Stralis NP habe Remondis bereits beimLkw-Hersteller IVECO in Auftrag gegeben.Nicht nur in Hürth setzt Remondis auf Erdgas. Schrittweise sollenim gesamten Bundesgebiet Müllsammelfahrzeuge auf Erdgasantriebumgerüstet werden. "Gas bietet zahlreiche Vorteile gegenüber den inDeutschland etablierten Lkw-Antriebsarten: Sie emittieren kaumFeinstaub und rund ein Viertel weniger Stickoxide und CO2. Zudemmindern sie die Lärmbelastung um 50 Prozent", erklärt Lars Nehrling,Leiter Public Affairs für Nordrhein-Westfalen bei Remondis. "Alsgrößtes Entsorgungsunternehmen Deutschlands wollen wir mit positivemBeispiel vorangehen. Das Projekt im Kölner Raum ist unsereTestregion. Die neue Biomethan-Tanksäule soll der Politik und derBranche zeigen, dass Müllentsorgung auch nahezu klimaneutral möglichist", so Nehrling weiter.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßPressesprecherinT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell