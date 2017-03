IFASEC setzt neue Maßstäbe mit SDSec-Lösung SCUDOS

Dortmund (ots) - Die IFASEC GmbH, Spezialist für innovativeIT-Security Soft- und Hardware, präsentiert mit SCUDOS eine SoftwareDefined Security (SDSec)-Plattform der nächsten Generation. DieLösung visualisiert die komplette Netzwerkinfrastruktur, erkennt undkatalogisiert sämtliche Geräte und deren Dienste, identifiziertAnomalien und leitet sofortige Gegenmaßnahmen ein - und das in nurwenigen Minuten. Unternehmen aller Größen können damit die Sicherheitihrer Netzwerke auf eine neue Stufe stellen.IFASEC setzt mit seiner offenen und flexiblen SDSec-Plattform aufeinen adaptiven Ansatz: So lassen sich in SCUDOS mittelsdurchgängiger Konnektoren und Schnittstellen auch Security-Systemewie etwa Firewalls anderer Hersteller nahtlos integrieren.Unternehmen sind dadurch in der Lage, bestehende IT-Sicherheitssilosnachhaltig aufzulösen. Weitere Highlights: Die Lösung erfasst alleAssets und Services in Echtzeit und bietet eine topologische Ansichtdes Netzwerks. Dabei stehen erste Ergebnisse schon nach Minutenbereit. Dank einfacher Integration in heterogene und komplexeNetzwerkstrukturen können IT-Manager den Administrationsaufwand aufein Minimum reduzieren.Als einziger deutscher Anbieter von SDSec-Lösungen im InfrastukturSegment Layer 2/3 kennt IFASEC den hiesigen Markt genau. Dieexpliziten Sicherheitsanforderungen deutscher Unternehmen sindpräzise in die Entwicklung von SCUDOS eingeflossen. Im Rahmen einesumfassenden Monitorings liefert die SDSec-Lösung historische undEchtzeit-Statusberichte. Bei unerwünschten Prozessen oder Geräten imNetzwerk alarmiert das System und greift sofort ein. Dies reduziertinsbesondere auch Sicherheitsrisiken von Unternehmensnetzwerken, indenen Mitarbeiter eigene mobile Geräte nutzen. Durch übersichtlicheDokumentationen und die transparente Darstellung vonBetriebszuständen können IT-Verantwortliche ihre Reporting-Pflichteneinfach erfüllen."Mit SCUDOS adressieren wir die Herausforderungen, mit denenUnternehmen in puncto Netzwerksicherheit konfrontiert sind: Durch denadaptiven Plattform-Ansatz profitieren Firmen vom ganzheitlichenSchutz ihrer Netzwerkinfrastrukturen. So lassen sich Störungen,Bedrohungen und Angriffe zielsicher abwehren und wirtschaftlicheSchäden wirksam verhindern", erklärt Udo Kalinna, Gründer undGeschäftsführer der IFASEC GmbH.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGMatthias BaldaufJulia FehrleTel.: 089 74747058-0MBaldauf@kafka-kommunikation.deJFehrle@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: IFASEC, übermittelt durch news aktuell