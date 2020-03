IES: Die Vorzeichen waren schon lange da …

An der Heimatbörse NASDAQ GM notiert IES per 08.03.2020, 17:40 Uhr bei 24.44 USD. IES zählt zum Segment "Bauwesen".

IES haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Bei IES konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei IES in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt IES für diese Stufe daher ein "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber IES. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält IES daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält IES von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: IES erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um 10,34 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,34 Prozent im Branchenvergleich für IES bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,53 Prozent im letzten Jahr. IES lag 24,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.