München (ots) -Nach Barcelona, Madrid, New York City und Sao Paulo hat dieweltweit renommierte IESE Business School 2015 einen Campus inMünchen eröffnet. Für Bayerns Wirtschaftsminister ist dieseEntscheidung nur folgerichtig. Während eines Besuch auf dem Campussagte Pschierer: "Bayerns Wirtschaft zeichnet sich durch eine vorallem mittelständisch geprägte Unternehmensstruktur aus." Diese seienauf exzellente Fach- und Führungskräfte angewiesen. DerWirtschaftsminister weiter: "Die IESE Business School mit ihremRenommée ist eine echte Bereicherung für den Wirtschaftsstandort."IESE, die Graduate School der Universität von Navarra, ist dieeinzige der großen internationalen Business Schools, die inDeutschland einen Campus unterhält. Die IESE Business School wurde2018 im vierten Jahr in Folge von der Financial Times zur bestenBusiness School der Welt im Bereich Executive Education gekürt. "IESEbietet akademische Zusatzausbildung für Führungskräfte auf höchsteminternationalen Niveau, in einer Reihe mit Harvard und den anderengroßen Universitäten", so Akademischer Direktor Prof. HeinrichLiechtenstein: "Unsere Programme richten sich nicht nur anGroßunternehmen, sondern auch an den Mittelstand, der so vieleWeltmarktführer produziert".Für sie biete IESE seit 15 Jahren in München ein exklusivesEigentümer- und Geschäftsführerprogramm an, das "Advanced ManagementProgramm München-Barcelona"."Bayerns Wirtschaft ist hochinnovativ", erklärt MinisterPschierer. "Gleichzeitig steht sie vor deutlichen Herausforderungenwie etwa der Digitalisierung und zunehmenden Handelsstreitigkeiten."Dabei basiere der Erfolg der bayerischen Wirtschaft auf dem Export."Die Internationalität der IESE passt zu unserem Standort, der auffreien Handel und offene Märkte setzt", so Pschierer. Das Managementdes bayerischen Mittelstandes sei für eine hochklassige akademischeZusatzausbildung offen. "Den Mittelstand zu stärken ist der Spiritder IESE Business School", so Liechtenstein. Der IESE-Direktorkündigte ein Programm zur Digitalisierung im Mittelstand an. "IESEarbeitet mit Spitzen-Business-Schools weltweit zusammen und verbindetso München mit der ganzen Welt", erläuterte Managing Director Dr.Michael Winkler. "Wir helfen vielen Business Schools weltweit, bissie selbst First Class sind", nannte Winkler als Beispiel dieStrathmore Business School in Nairobi, die durch die Zusammenarbeitmit IESE zu den besten Business Schools Afrikas gehöre. In Münchenstarte 2019 der Executive MBA, ein 18-monatiges berufsbegleitendesMBA-Programm für Führungskräfte, kündigte Winkler an. Das Programmsei in Deutschland einzigartig. Das Executive MBA-Programm bieteAustausch mit anderen Führungskräften auf höchstem Niveau."Ob MBA, Advanced Management Program oder Doktoranden-Programme,unsere Managementschule ist Weltklasse", zeigt sich Dr. MichaelWinkler selbstbewusst. Barcelona, Madrid, New York, São Paulo undseit 2015 auch auf dem IESE-Campus München: "Wer bei IESE denExecutive MBA absolviert, opfert 55 Arbeitstage für dieses Programmin München und an internationalen Standorten - zurück bekommt erdafür Wissen und Einblicke, die ihm ein Leben lang nützlich seinwerden", so Winkler.Von seinen Erfahrungen mit IESE berichtete Martin Lehnert,MBA-Absolvent 2018 und Director bei AXA Partners, einem der weltweitgrößten Versicherungskonzerne. "Die Ausbildung ist sehr intensiv, derglobale Aspekt ist dabei das Wichtigste". Ein IESE-MBA helfe auf demWeg zu einer nachhaltigen Karriere, die bis nach ganz oben führenkann. "Wir werden immer mehr zu globalen Nomaden, da hilft IESEextrem", so Lehnert.