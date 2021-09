IEG: Sigep entwickelt sich mit dem italienischen Dolce in der Welt

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) -https://en.sigep.itSigep entwickelt sich weiter. Eine Rebranding-Aktion für die Ausstellung der Italian Exhibition Group die die Bestrebungen der italienischen Dessert- und Kaffee-Lieferketten in der ganzen Welt widerspiegelt. Heutzutage treffen Produktqualität und neue Vertriebskanäle auf ein weit verbreitetes Bedürfnis nach befriedigenden Erlebnissen, die Dolce-Produkte nach italienischer Art in den fünf Sektoren des handwerklichen Gelato-, Konditorei-, Schokoladen-, Bäckerei- und Kaffee-Events abfangen.Eine Veränderung, die bereits im März letzten Jahres bei der vollständig digitalen Ausgabe von Sigep Exp festgestellt wurde und nun greifbar ist, wie die Vorschau auf die Ausgabe 2022 der IEG-Ausstellung (22.-26. Januar, Rimini Expo Centre), bei der das neue Logo und die neue Mission vorgestellt wurden, heute Morgen deutlich machte.Sigep wird "The Dolce World Expo" in einer Welt, die mehr Aufmerksamkeit für den Geschmack und die italienische Art, Dolce zu interpretieren, verlangt. Eine ausgeprägtere internationale Einstellung und eine neue visuelle Identität bestätigen das Engagement als Plattform für Unternehmen und ständiges berufliches Wachstum. Eine Entwicklung innerhalb eines Marktes, der positive Anzeichen aufweist. Laut der Studie der NPD Group, die heute Morgen von Matteo Figura, dem Direktor von Foodservice Italia, vorgestellt wurde, haben zwei der fünf Sektoren von Sigep, nämlich handwerklich hergestelltes Gelato und Konditoreiwaren, in der ersten Hälfte des Jahres 2021 weltweit zugenommen.In der Tat waren die Zahlen für den Gelatokonsum (im Vergleich zu 2019): Italien +0,4 %, Deutschland und Spanien +0,7 %, UK und USA +0,2 %, Kanada +1,2 %, Japan +0,2 %. Was den Verbrauch von Backwaren im Jahr 2021 anbelangt, so wird er erneut mit dem von 2019 verglichen: Italien -0,3 %, Spanien -0,2 %, Frankreich +1,7 %, Deutschland +1,3 %, USA +0,1 %, Kanada +0,6 %. Im Fernen Osten lag der Verbrauch in China bei +0,8 %. Stattdessen waren die Zahlen für den Kaffeekonsum, der immer noch unter dem Rückgang der Kunden aus Wirtschaft und Tourismus leidet, rückläufig: Italien -0,5 %, Spanien -0,4 %, USA -0,5 %, Kanada -0,9 %, während China unverändert blieb und Japan einen Anstieg von +0,4 % verzeichnete."Wir haben nie aufgehört, daran zu glauben, dass Sigep einen Moment des Neustarts und der Wiederbelebung des Dolce Foodservice-Marktes in Italien und für Made in Italy bieten könnte. In diesen schwierigen Monaten waren unsere Stakeholder und Aussteller außergewöhnlich motivierend", sagte Lorenzo Cagnoni, Präsident der Italian Exhibition Group."Die Zeit war reif, das Sigep-Logo mit den klassischen Merkmalen des italienischen Stils zu aktualisieren. Sigep zelebriert Dolce mit einem zutiefst italienischen Geist von Wärme, Nähe und kreativem Flair. Es stellt Innovationen vor und gibt Instrumente zur Interpretation von Marktveränderungen weiter", so Corrado Peraboni, CEO der Italian Exhibition Group."Das heutige Treffen ist auch eine Gelegenheit, einen Blick auf unsere Exportzahlen zu werfen und den Neustart als Motor der italienischen Wirtschaft zu bewerten", sagte Carlo Ferro, Präsident der ITA - Italian Trade Agency. "In der ersten Jahreshälfte stiegen die Exporte um 24,2 % gegenüber dem Vorjahr und um 4,1 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 und liegen damit bereits über dem Niveau vor Covid. Dies gilt für alle Lieferketten der Messe: Von Januar bis Mai stiegen die Exporte von Gelato um 33 %, von Schokolade um 14,4 %, von Kaffee um 10,6 % und von Backwaren um 17,6 %."Die Veranstaltung wird dank der Einführung des #SAFEBUSINESS by IEG, des GBAC STAR(TM) Protokolls und der Vorteile von SAFE TRAVEL with IEG in absoluter Sicherheit stattfinden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgItalienische Ausstellungsgruppe PressekontakteLeiter der Pressestelle:Marco Forcellini,marco.forcellini@iegexpo.itKoordinator der internationalen Pressestelle:Silvia Giorgisilvia.giorgi@iegexpo.it+39-0541-744814Original-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuell