IEEE lanciert TechRxiv(TM), einen neuen Preprint-Server für unveröffentlichte Forschung

IEEE, die weltweit größte technischeFachorganisation, die sich der Weiterentwicklung von Technologien zum Wohle derMenschheit widmet, meldet den Start von TechRxiv.org, ein Preprint-Server fürdie globale Technologie-Community. TechRxiv.org ist ein kollaborativer,multidisziplinärer Hub für die freie Verbreitung von Forschungsergebnissen inden Bereichen Elektrotechnik und Informatik und verwandten Technologien. Hinterdieser Neuheit steht IEEEs expandierendes Publikationsprogramm, das Autoren mitzusätzlichen Tools für ihre Forschungsarbeit und die offene Wissenschaftunterstützt.TechRxiv.org ist eine kostenlose Datenbank für Forscher in den verschiedenstenDisziplinen. Damit können sie ihre ersten Arbeitsergebnisse vor dem formellenPeer-Review- und Publikationsverfahren teilen. IEEE bietet Forschern dieMöglichkeit, ihre ersten Ergebnisse zu teilen und vor dem formellen Peer-Review-und Publikationsverfahren auf Kommentare und Empfehlungen für Verbesserungen zureagieren."IEEE ist der offenen Wissenschaft verpflichtet. Mit TechRxiv.org haben Forscherin den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen die Möglichkeit, ihreersten Ergebnisse und Daten mit anderen Wissenschaftlern und Technologieexpertenzu teilen, bevor sie das formelle Peer-Review- und Publikationsverfahrendurchlaufen. Wir haben unseren Autoren, Mitgliedern und der breiten technischenCommunity zugehört und einen frei zugänglichen Preprint-Server speziell für denweltweiten Technik- und Technologiesektor entwickelt", sagte Tapan K. Sarkar,Vice President, Publications, IEEE.TechRxiv.org soll die wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisverbreitungvorantreiben. Dazu werden frei zugängliche, vollständig zitierbare technischeKommunikationen bereitgestellt, jeweils mit ihrem eigenen unverwechselbarenDigital Object Identifier (DOI). Das Preprint-Modell bietetKollaborationsmöglichkeiten und unterstützt laufende Studien durch informellesFeedback anderer Forscher. Darüber hinaus kann mit der Einreichung von Beiträgenvor dem formellen Peer-Review- und Publikationsverfahren der Stand der Technikin Zusammenhang mit Forschungsergebnissen besser demonstriert werden.Eine bei TechRxiv.org eingereichte Arbeit, die die entsprechenden Vorgabenerfüllt und innerhalb des Geltungsbereichs liegt, kann ganz normal bei einemKongress oder einer Fachzeitschrift zum formellen Peer-Review- undPublikationsverfahren eingereicht werden (egal ob bei einer IEEE-Publikationoder der Publikation eines anderen Herausgebers).Um sicherzustellen, dass TechRxiv.org die Anforderungen der technischenCommunity erfüllt, hat IEEE eng mit einem Beirat sowie Fachexperten aus denverschiedensten Disziplinen von renommierten Forschungsorganisationenzusammengearbeitet, darunter die University of Maryland, University ofRochester, University of Texas at Dallas, Northeastern University, University ofSouth Alabama und Raytheon Corporation. Alle Einreichungen bei TechRxiv.orgwerden von einem Expertengremium gesichtet, bevor sie angenommen werden. Undobgleich sie nicht das Peer-Review-Verfahren durchlaufen, werden die Arbeitenauf Plagiat und unangemessene Inhalte geprüft.IEEE lädt alle Forscher, die sich mit Elektrotechnik, Informatik und verwandtenTechnologien beschäftigen, zur Einreichung ihrer unveröffentlichtenForschungsergebnisse auf www.techrxiv.org ein.Verwandte Links:https://www.techrxiv.orghttp://www.ieee.orghttps://ieeexplore.ieee.orgInformationen zu IEEEIEEE ist die weltweit größte technische Fachorganisation, die sich derWeiterentwicklung von Technologien zum Wohle der Menschheit widmet. Durch seineviel zitierten Publikationen, Konferenzen, Technologiestandards sowie Berufs-und Bildungsaktivitäten ist IEEE die vertrauenswürdige Stimme in einer Vielzahlvon Bereichen, die von Luft- und Raumfahrtsystemen, Computern undTelekommunikation über Biomedizintechnik bis hin zu Elektrizität undUnterhaltungselektronik reichen.Informationen zur digitalen Bibliothek IEEE XploreIEEE Xplore bietet Zugang zu mehr als fünf Millionen Volltextartikeln auseinigen der am meisten zitierten Publikationen in den Bereichen Elektrotechnik,Informatik und Elektronik. Das Angebot der Bibliothek stammt aus mehr als 180IEEE-Fachzeitschriften und -Heften, über 1.800 jährlichen Konferenzen, mehr als3.900 aktiven Technologiestandards, 3.600 E-Books und HundertenE-Learning-Kursen.