IEEE kündigt 14 neue Open-Access-Zeitschriften an

IEEE wird Autoren und Forschern qualitativ hochwertigere OptionenbietenPiscataway, New Jersey (ots/PRNewswire) - IEEE, die weltweitgrößte technische Fachorganisation, die sich der Weiterentwicklungder Technologie für die Menschheit verschrieben hat, gab heutebekannt, dass sie 14 neue Open-Access-Zeitschriften (Goldener Weg)herausgibt, die eine breite Palette von Technologien umfassen,darunter Telekommunikation, Computer, Biomedizintechnik,Automobiltechnik, Signalverarbeitung, Industrieanwendungen, Strom,Energie und mehr. Die neuen Zeitschriften werden im Herbst 2019 mitder Annahme der Beiträge beginnen und Anfang 2020 ihre ersten Artikelveröffentlichen.Als gemeinnützige Organisation ist IEEE außerdem weltweit führendin der Elektrotechnik und verwandten Bereichen und veröffentlicht 23der 24 wichtigsten Zeitschriften der Elektrotechnik und Elektronik,basierend auf dem sogenannten "Journal Impact Factor". "DasPublikationsprogramm von IEEE wächst und entwickelt sich ständigweiter", so Stephen Welby, Executive Director und COO von IEEE. "IEEEunterstützt weiterhin die offene Wissenschaft und bietet mehrOptionen und Auswahlmöglichkeiten, um die Arbeit und die Bedürfnissealler Autoren und Forscher zu unterstützen - diejenigen, die esvorziehen, in herkömmlichen Abonnement-Zeitschriften zuveröffentlichen oder diejenigen, die lieber inOpen-Access-Zeitschriften veröffentlichen."Unabhängige Redaktionen werden das Engagement des IEEE für dieVeröffentlichung hochwertiger Artikel vorantreiben, darunterinnovative Studien und Durchbrüche bei technologischen Innovationen.Jede neue Zeitschrift wird dem etablierten hohen Standard des IEEEPeer-Review-Verfahrens folgen und sich dabei auf fachkundigetechnische Gemeinschaften stützen, die weiterhin die am häufigstenzitierten Inhalte veröffentlichen. Jede Zeitschrift verfügt übereinen erfahrenen Experten als Chefredakteur.Die neuen Open Access-Zeitschriften (Goldener Weg) von IEEE:- IEEE Open Journal of Antennas and Propagation- IEEE Open Journal of Circuits and Systems- IEEE Open Journal of the Communications Society- IEEE Open Journal of the Computer Society- IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology- IEEE Open Journal of Industry Applications- IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society- IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems- IEEE Open Journal of the Microwave Theory and Techniques Society- IEEE Open Journal of Nanotechnology- IEEE Open Journal of Power Electronics- IEEE Open Journal of Signal Processing- IEEE Open Journal of Solid-State Circuits- IEEE Open Journal of Vehicular TechnologyDiese neuen Zeitschriften sind eine wichtige Ergänzung desbekannten und angesehenen Portfolios von Open-Access-Zeitschriftender IEEE. Dieses Portfolio enthält IEEE Access®, IEEE PhotonicsJournal, IEEE Journal of the Electron Devices Society, IEEE Journalon Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits, IEEEPower and Energy Technology Systems Journal und IEEE Journal ofTranslational Engineering in Health and Medicine.Etablierung neuer Themenbereiche in IEEE AccessIEEE Access, das breit angelegte Open-Access-Journal von IEEE,wird in Kürze auch fachspezifische Unterabschnitte für die folgendentechnischen Communities von IEEE einführen: IEEE Broadcast TechnologySociety, IEEE Electronics Packaging Society, IEEE Photonics Society,IEEE Reliability Society, IEEE Engineering in Medicine and BiologySociety, IEEE Power & Energy Society und IEEE Vehicle TechnologySociety.Weitere NeuzugängeIEEE wird weiterhin das IEEE Journal of Selected Topics in AppliedEarth Observations and Remote Sensing im Jahr 2020 zu einemOpen-Access-Titel machen.Alle neuen Open-Access-Optionen werden vollständig mit denFördermandaten einschließlich Plan S konform sein, da alle Artikelunter der Creative Commons Attribution License (CC-BY) veröffentlichtwerden, so dass die Autoren das Urheberrecht behalten können.Die neuen Open-Access-Zeitschriften und Unterabschnitte werden aufder IEEE Xplore®-Plattform gehostet, die von über fünf Millionenindividuellen Nutzern pro Monat besucht wird. Weitere Informationenzu jedem dieser Titel finden Sie unter open.ieee.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2488266-1&h=4119231036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2488266-3%26h%3D1743992169%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fopen.ieee.org%252F%26a%3Dopen.ieee.org.%2B&a=open.ieee.org).Informationen zu IEEEIEEE ist die weltweit größte technische Fachorganisation, die sichder Weiterentwicklung von Technologien zum Wohle der Menschheitwidmet. Durch seine viel zitierten Publikationen, Konferenzen,Technologiestandards sowie Berufs- und Bildungsaktivitäten ist IEEEdie vertrauenswürdige Stimme in einer Vielzahl von Bereichen, die vonLuft- und Raumfahrtsystemen, Computern und Telekommunikation überBiomedizintechnik bis hin zu Elektrizität und Unterhaltungselektronikreichen. Weitere Infos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2488266-1&h=2430569541&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2488266-3%26h%3D2837458438%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ieee.org%252F%26a%3DLearn%2Bmore&a=Weitere+Infos).Pressekontakt:Monika Stickel+1 732 562 6027m.stickel@ieee.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/619504/IEEE_Logo.jpgOriginal-Content von: IEEE, übermittelt durch news aktuell