IEDB der chinesischen Provinz Hainan startet Hotline für globale Investoren

Haikou, China (ots/PRNewswire) - 2020 ist das Jahr des Baubeginns desFreihandelshafens in Hainan, Chinas größte Freihandelszone. Um für globaleInvestoren die Kommunikation mit dem Freihandelshafen Hainan zu erleichtern undden Investorenservice besser, relevanter und komfortabler zu machen, hat dasBüro für internationale wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Hainan (IEDB)unter 4008-413-413 eine Service-Hotline für globale Investoren eingerichtet, dieseit dem 9. März im Probebetrieb läuft.Während des Probebetriebs wurden über die Hotline hauptsächlich Fragen zurPolitik des Freihandelshafens Hainan, zu industriellenInvestitionsmöglichkeiten, zur Auswahl von Investitionsstandorten, zuGewinnaussichten und zu den Voraussetzungen für staatliche Investitionshilfenbeantwortet. Die Service-Hotline ist rund um die Uhr erreichbar. DerKundenservice ist von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie 14.30und 18.00 Uhr (Peking-Zeit) erreichbar, zu anderen Zeiten wird einInformationsservice angeboten. Im Probebetrieb steht der Service in chinesischerund englischer Sprache zur Verfügung, später wird das Angebot auf zusätzlicheSprachen wie Französisch, Japanisch und Deutsch erweitert.Am ersten Tag des Hotline-Betriebs gingen zwischen 8.00 und 18.00 Uhr Anrufe vonzahlreichen Investoren und Institutionen aus Ländern wie Singapur, den USA undden Niederlanden und aus Städten wie Hongkong und Peking ein. Han Shengjian,Chef des Büros für internationale wirtschaftliche Entwicklung der ProvinzHainan, sagte: "Globale Investoren suchen nach neuen Geschäftschancen in Hainan.Mit der Hotline sollen die Fragen der globalen Investoren beantwortet werden."Nach Worten von Han Shengjian wird das IED eine zentrale Serviceplattformbereitstellen und ein "Corporate Waiter"-System etablieren - das heißt, einfester und persönlicher Kundenberater ist für die gesamte Transaktionsabwicklungverantwortlich. Diese werden ebenfalls mit anderen Abteilungen und Kommunensowie Industrieparks im Landkreis zusammenarbeiten, um Investoren durchFachdienstleistungen zu unterstützen und Investitionsprojekte zu koordinierenund Schwierigkeiten bei deren Umsetzung zu lösen. "Wir freuen uns übe Anrufe vonallen interessierten Investoren und werden keine Mühen scheuen, um Ihnen zuhelfen", ergänzte er.