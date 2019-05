IDnow steuert mit neuem CEO und CFO erklärtes 100-Millionen-Euro-Umsatzziel an

München (ots/PRNewswire) - Idnow (www.idnow.io), ein führenderAnbieter von Identity-Verification-as-a-Service-Lösungen mit über 250Kunden wie N26, Commerzbank und UBS, holt mit Andreas Bodczek als CEOund Joseph Lichtenberger als CFO zwei Top-Manager in dieGeschäftsleitung. Zusätzlich kehren alle Gründer ins operativeGeschäft zurück, um den Erfolg von IDnow gemeinsam auszubauen. Zielist es, die Expansion des Anbieters in weitere Branchen und neueeuropäische Märkte mit Nachdruck voranzutreiben und so in denkommenden Jahren eine Umsatzmarke von 100 Millionen Euro zu knacken.Andreas Bodczek, ehemals CEO der Telefónica Deutschland GmbH, undJoseph Lichtenberger, ehemals CFO der Scout24 Holding, steigen absofort in die Geschäftsleitung ein. Ihr Fokus wird zunächst daraufliegen, das florierende Geschäft in der deutschen Finanzindustrie mitder Erschließung weiterer Branchen auszubauen sowie IDnow inFrankreich, Großbritannien und weiteren Märkten zu etablieren. NebenIDnow VideoIdent, der GwG-konformen Online-Identifikation perVideo-Chat, wird dabei vor allem IDnow AutoIdent eine große Rollespielen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erfasst AutoIdentPässe, Führerscheine oder andere Identifikationsdokumente aus 193Ländern und ermöglicht so einen schnellen Überprüfungsprozess fürKunden, die digitale Angebote nutzen wollen. IDnow ist hierVorreiter, weil das Unternehmen aktuell als einziger Anbieter einederart große Bandbreite an Identifizierungsverfahren zur Einhaltungvon internationalen Regularien und Sicherheitsstufen anbietet. 2018erzielte das Fintech erstmals einen zweistelligen Millionenumsatz undhat damit die Basis für das nun angestrebte Wachstum geschaffen.Andreas Bodczek hat sich als Entrepreneur und Investor einen Namengemacht. Nach seiner Zeit als Managing Director und CEO derTelefónica Deutschland GmbH zwischen 2001 und 2007 engagierte sichAndreas Bodczek mit seiner eigenen Firma Scalar Ventures als Investorfür Tech-Start-ups. 2009 begründete er den Technologieanbieter fürmobile Werbung, Fyber, mit und stand ihm bis 2017 als CEO vor.Joseph Lichtenberger bringt 25 Jahre Management-Erfahrung ausverschiedenen Stationen in deutschen Technologieunternehmen mit. Dazugehören sowohl Großunternehmen wie Roland Berger, Kabel Deutschlandund Scout24, bei denen er als CFO tätig war. Für letztere betreute erden milliardenschweren Verkauf an die US-amerikanischenPrivate-Equity-Investoren Hellmann & Friedman und Blackstone.Die vier Gründer Armin Bauer, Sebastian Bärhold, Felix Haas undDennis von Ferenczy, die das Fintech-Unternehmen 2014 aus der Taufehoben, haben schon früh auf externe Führungskräfte gesetzt, um dasUnternehmen von Anfang an auf Wachstum auszurichten. Für diekommenden Jahre übernehmen die vier Unternehmer jetzt alle eineaktive Rolle bei IDnow, um gemeinsam mit den anderen Führungskräftendas erklärte Ziel von 100 Millionen Umsatz zu erreichen. DieNeuaufstellung unterstreicht das Potenzial von IDnow als einer derführenden Anbieter im stark wachsenden Markt der digitalenIdentitäten. "Wir haben große Ambitionen, einen neuen Tech-Leader ausMünchen heraus aufzubauen", so Mitbegründer und Executive ChairmanFelix Haas. "Die Kombination aus neuer Leitung und unseren Ideen alsGründerteam setzt den Impuls für einen echten Wachstumsschub. Hiermitwerden wir eine führende internationale Stellung über neue Branchenhinweg etablieren. Ab sofort konzentrieren wir unsere gesammelteunternehmerische Energie auf diese Wachstumschance.""Sichere Online-Identifizierung ist für einen breiten Marktinteressant: Alle digitalen Geschäftsmodelle, die eine schützenswerteWertetransaktion umfassen, benötigen eine sichere digitale Identitätfür Verbraucher. IDnow hat seit Unternehmensstart eindrucksvollbewiesen, wie stark dies die digitale Transformation in derFinanzindustrie beflügeln kann", sagt Andreas Bodczek. "Ich sehegroßes Potenzial für die gleiche Entwicklung in weiteren Branchen wieVersicherungen und Mobilität. Unser Ziel bei IDnow ist es, unsereetablierte Technologie in diese Bereiche zu tragen und damit den Wegfür disruptive Innovationen zu bereiten.""Ich bin sehr angetan von der Chance, bei IDnow einzusteigen. DasUnternehmen hat sich innerhalb kürzester Zeit als einer der führendenAnbieter von Identity-Verification-as-a-Service etabliert. Jetzt giltes, die nächste Wachstumsphase zu meistern", sagte Joe Lichtenberger.Bereits im vergangenen Jahr verstärkte IDnow sein Management-Teammit Branchenexperten wie Oliver Obitayo (zuvor bei EY, Unify undSiemens) als Chief Sales Officer, Vikas Seth (zuvor bei Avira, AVGTechnologies und RSA) als Chief Product Officer, Melanie Jungbluth(zuvor bei Gartner) als Vice President Legal und Sandra Lenzing(zuvor Hermes und Tchibo) in der Rolle als Vice President Operations.Mit diesen personellen Veränderungen schafft das Unternehmen, daskürzlich ein Büro in Paris eröffnet hat, die organisatorischenVoraussetzungen für eine langfristige, branchenübergreifendeinternationale Geschäftsentwicklung.Über IDnowMit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattformhat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einemsichereren Ort zu machen. Die nicht manipulierbare Identitätsprüfungvon IDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmenonline Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheiterfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, umsicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einemAusweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumentezuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten vonmehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern inEchtzeit zu überprüfen. Neben der Sicherheit steht auch dieunkomplizierte Anwendung für die Kunden im Mittelpunkt. Mit fünf vonfünf Sternen beim Kundenbewertungsportal Trustpilot zeichnet sich dieTechnologie als besonders nutzerfreundlich aus.IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl inregulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitaleGeschäftsmodelle weltweit ab. 