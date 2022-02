IDnow meldet Rekordwachstum für 2021 - Transaktionen steigen um 100 Prozent

München (ots/PRNewswire) -Erfolgreiches Jahr unterstützt IDnow bei dem Ziel, europäischer Marktführer für Identitätsprüfung und Authentifizierung zu werdenIDnow, eine führende europäische Plattform für Identitätsprüfung und Authentifizierung, meldet ein weiteres Rekordjahr. Das Unternehmen schließt das Jahr 2021 mit einer Verdopplung im organischen Kerngeschäft der Transaktionen ab. Diese Entwicklung ist eine Folge aus der starken Dynamik im Neukundengeschäft, der verstärkten Plattformnutzung von Bestandskunden sowie der erfolgreichen Integration von ARIADNEXT in Frankreich und der identity Trust Management AG (identity.TM) in Deutschland.Die beschleunigte Verbreitung innovativer, digitaler Geschäftsmodelle hat zu einer Veränderung der Nachfrage an digitalen Identitätsprüfungen geführt – von einem einzigen angebotenen Produkt, hin zu einer umfassenden Multi-Produkt-Plattform. Die Akquisitionen von ARIADNEXT und idetity.TM im vergangenen Jahr haben IDnow ermöglicht, die steigende Nachfrage in ganz Europa mit einer breiten Palette von Identlösungen zu bedienen. Damit konnte IDnow im Jahr 2021 ihre Strategie weiter vorantreiben und die bestehenden Produkte in ein allumfassendes Angebot für Unternehmen zusammenführen.„Wir verfolgen das Ziel, die führende, einheitliche Plattform für Identitätsnachweise zu schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird," sagt Andreas Bodczek, CEO von IDnow. „Gleichzeitig erfüllen wir damit die komplexen regulatorischen Anforderungen auf dem Gebiet. Durch unsere erfolgreichen Fusionen und Übernahmen ist die IDnow Gruppe in der Lage, erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die ein nahtloses Nutzererlebnis für eine Vielzahl von Branchen und Regionen schaffen."Die vereinheitlichte IDnow Plattform bietet eine umfassende Produktpalette, die den fortschrittlichen Ansprüchen führender internationaler Unternehmen gerecht wird. Im vergangenen Jahr konnte IDnow einen Höchstwert an Neukunden gewinnen. Dazu zählen unter anderem einige der am schnellsten wachsenden europäischen Firmen, wie eToro und Lydia. Auch die Hälfte der 20 größten Banken Europas sowie vier der größten Telekommunikationsanbieter in Frankreich und Deutschland nutzen die IDnow Identitätsplattform.Im vergangenen Jahr hat IDnow mehrere leitende Mitarbeiter eingestellt, um das schnelle Wachstum zu unterstützen. Dazu zählen auch Johannes Meerloo als COO, Doug Pollock als Director of Customer Success, Jamie Turner als Vice President People sowie Dr. Heinrich Grave als Senior Vice President Digital Identity. Das Unternehmen hat außerdem Niederlassungen in Großbritannien und im Nahen Osten eröffnet, um die steigende Nachfrage in diesen Regionen zu bedienen.„Digitale Identitätsverifizierung erfährt ein enormes Wachstum, da Unternehmen zunehmend digitale Geschäftsmodelle umsetzen. Unsere automatisierten Lösungen zu Verifizierung haben sich für viele europäische Unternehmen unter Beweis gestellt. Das zeugt von einem hohen Grad an Betrugssicherheit, den wir unseren Kunden kontinuierlich bieten", so Bodczek weiter. „Wir sind sehr gespannt auf die weitere Entwicklung unserer Marktposition. Mit unserer ganzheitlichen Plattform, dem verstärkten Team und den zusätzlichen regionalen Standorten sind wir in einer starken Position, um Unternehmen genau das zu bieten, was sie brauchen. Ebenso freuen wir uns im kommenden Jahr die drei kombinierten Unternehmen weiter zusammen zu führen und als gemeinsames Team eine stärkere Marktführung anzustreben."Über IDnowIDnow ist eine führende Identitätsverifizierungsplattform in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Nutzer optimiert sind.Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von mehr als 800 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen, darunter führende internationale Unternehmen wie Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, wefox und Tier mobility.Pressekontakt IDnow:Christina Schwinningpress@idnow.dePressekontakt TEAM LEWIS:Sarah KollmannIDnow@teamlewis.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1342896/IDnow_Logo.jpgPressekontakt:Christina Schwinning,+49 89 41324 6054 / Sarah Kollmann,+49 89 17301916Original-Content von: IDnow, übermittelt durch news aktuell