IDnow ist der Liebling deutscher FinTechs

9 der 15 erfolgreichsten FinTech Unternehmen in Deutschland setzenauf IDnow als Anbieter für Online-Identifizierung. Auch imklassischen Bankensektor hat IDnow eine sehr starke Position.München (ots/PRNewswire) - IDnow (www.idnow.io), der Anbieter vonIdentity-Verification-as-a-Service-Lösungen mit über 250 Kunden wieN26, Commerzbank und UBS hat in den letzten Jahren eine führendeMarktstellung unter den deutschen Top-FinTechs und Banken erreicht. 9der 15 deutschen Top-Fintechs* und 5 der 10 größten Banken** nutzenIDnow zum einfachen und schnellen Kunden-Onboarding. Kein andererAnbieter im Markt arbeitet mit so vielen der deutschen Top-Fintechszusammen.IDnow ist aktuell der am häufigsten genutzte Anbieter für digitaleVertragsabschlüsse und Onboardingprozesse unter den erfolgreichstenFinTech Unternehmen des Landes. Für Kunden wie N26, raisin oder wefoxist besonders die hochentwickelte KI- und MachineLearning-Technologie hinter den IDnow Produkten bedeutend. Dieseermöglicht extrem schnelle und vor allem sichere Prozesse understklassige Ergebnisse."Wir sind sehr stolz darauf, unter den deutschen FinTechs sobeliebt zu sein.", sagt Andreas Bodczek, CEO von IDnow. "Daslangjährige und intensive Investment in unsere Technologie hat sichgelohnt und wir können eine erstklassige, stabile Technologiepräsentieren, für die unsere Kunden uns schätzen undweiterempfehlen."Auch im traditionellen Bankenmarkt sind die IDnow Produktehochangesehen. Unter den 10 bedeutendsten Banken Deutschlands**nutzen bereits 5 IDnow als Partner für die Online-Identitätsprüfung."Es ist sehr spannend für uns sowohl mit den innovativstenUnternehmen Deutschlands und gleichzeitig mit Banken von Weltrangzusammenzuarbeiten und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse aus einerHand erfüllen zu können. Wir haben über die vergangenen Jahre starkin unsere Plattformtechnologie investiert und das zahlt sich für unsund unsere Kunden aus.", führt Andreas Bodczek weiter aus.Die hochentwickelte Technologie, die IDnow zu dieser starkenMarktposition verholfen hat, bilden nun auch die Basis für das neusteFlagship des Unternehmens: IDnow AutoIdent. Das komplett aufkünstlicher Intelligenz basierte Produkt steht im Mittelpunkt derWachstumsstrategie. Nicht nur Deutschland, sondern auch ininternationalen Märkten ist die innovative, vollautomatisierte Lösungsehr gefragt.IDnow ist auf starkem Wachstumskurs. Nach der Eröffnung einerfranzösischen Niederlassung im Januar dieses Jahres, hat dasUnternehmen in den letzten Monaten erfolgreich ein Team für dieExpansion in den angelsächsischen Raum aufgebaut. Bereits vor einigenMonaten kündigte IDnow unter der Führung von Ex-TelefónicaDeutschland CEO Andreas Bodczek das 100-Millionen-Euro-Umsatzziel alsZielmarke für 2023 an.Über IDnowMit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattformhat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einemsichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung vonIDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmenonline Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheiterfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, umsicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einemAusweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumentezuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten vonmehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern inEchtzeit zu überprüfen.IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl inregulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitaleGeschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann derIdentitätsfluss auf Einzelfallbasis an die regionalen, rechtlichenund wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren BayBG, SeventurePartner, G+D Ventures und Jet A sowie einem Konsortium aus namhaftenBusiness Angels unterstützt. Zu den über 250 Kunden gehöreninternational führende Unternehmen verschiedener Branchen wie Bank ofScotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen),Sixt, solarisBank, Telefónica Deutschland, UBS, Western Union undwirecard sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.*Quelle: Crunchbase, Top 15 Fintechs in Deutschland nachFinanzierungshöhe (2019)**Quelle: Bankenverband | Liste der Top 10 Banken nach Anzahl derFilialen (2017)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/882614/IDnow_Logo.jpgPressekontakt:Christina Schwinningpress@idnow.ioTel: +49 89-413-246-054Original-Content von: IDnow, übermittelt durch news aktuell