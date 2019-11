IDnow eröffnet neue Niederlassung in London

München (ots/PRNewswire) - IDnow, Experte für digitale Identifikationslösungen,verkündet den nächsten Expansionsschritt nach der kürzlich abgeschlossenen $40Millionen FinanzierungsrundeIDnow (www.idnow.io), der Anbieter vonIdentity-Verification-as-a-Service-Lösungen mit über 250 Kunden wie N26,Commerzbank und UBS eröffnet eine Niederlassung in London und baut seinVertriebs-, Service- und Marketingteam für Großbritannien aus.Nach Verkündung der erfolgreichen Finanzierungsrunde über die Summe von $40Millionen im letzten Monat, weitet IDnow nun seine Marktpräsenz inGroßbritannien aus. Mit der Eröffnung einer Niederlassung in London baut sichdas FinTech einen strategischen Standort für den angelsächsischen Raum auf. Dasneue IDnow Büro liegt im Londoner Business- und Finanzviertel Canary Wharf."Die Nachfrage nach unseren Lösungen aus dem angelsächsischen Raum ist bereitsseit einigen Monaten sehr stark," sagt Andreas Bodczek CEO bei IDnow. "Alsweltweit führender Finanzstandort ist London selbst in einem möglichenBrexit-Szenario ein wichtiger strategischer Sitz für uns," ergänzt er.Roger Tyrzyk, Head of Sales UK/I bei IDnow und langjähriger Branchenexperte,wird den Markeintritt vor Ort vorantreiben und das Vertriebs-, Service-, undMarketingteam am neuen Londoner Standort leiten."Für die Unternehmen hier ist unsere Erfahrung mit den strikten Regularien derBaFin* sowie die in Deutschland entwickelte KI-Technologie ein großer Vorteil.Der Aufbau eines Teams vor Ort ist für uns der logische Schritt, um diesenKunden den optimalen Service zu bieten." sagt Roger Tyrzyk.IDnow's Kunden, die bereits in Großbritannien operieren begrüßen diesenExpansionsschritt, da sie direkt von dem neuen Standort profitieren.(*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)Über IDnowMit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattform hat sich IDnowzur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Dieunmanipulierbare Identitätsprüfung von IDnow kommt in allen Branchen zumEinsatz, in denen Unternehmen online Kundeninteraktionen abwickeln, die einHöchstmaß an Sicherheit erfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstlicheIntelligenz, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einemAusweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumente zuverlässigerkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten von mehr als 7 MilliardenKunden aus 193 verschiedenen Ländern zu überprüfen.IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl in reguliertenBranchen in Europa als auch für völlig neue digitale Geschäftsmodelle weltweitab. Über die Plattform kann der Identitätsfluss auf Einzelfallbasis an dieregionalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren Corsair Capital, BayBG, SeventurePartner, G+D Ventures und Jet A sowie einem Konsortium aus namhaften BusinessAngels unterstützt. Zu den über 250 Kunden gehören international führendeUnternehmen verschiedener Branchen wie Bank of Scotland, BNP Paribas,Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, TelefónicaDeutschland, UBS, Western Union und wirecard sowie Fintechs wie Fidor, N26,smava und wefox.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/882614/IDnow_Logo.jpgPressekontakt:Christina Schwinningpress@idnow.io+49-89-41324-6054Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132723/4446012OTS: IDnowOriginal-Content von: IDnow, übermittelt durch news aktuell