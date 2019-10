IDnow erhält 40 Millionen Dollar Wachstumskapital von Corsair Capital

- Die Investition wird das Wachstum der führenden IVAAS-Plattformin Europa beschleunigen- Gesamtfinanzierung von IDnow liegt jetzt bei über 53 MillionenDollar- IDnow plant Expansion in weitere Märkte in Europa und darüberhinausMünchen (ots/PRNewswire) - IDnow, ein führender Anbieter vonIdentity Verification-as-a-Service ("IVAAS") Lösungen, gab heutebekannt, dass Corsair Capital LLC ("Corsair"), sich mit einerFinanzierung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar an dem Unternehmenbeteiligt hat. Corsair Capital ist eine der etabliertesten PrivateEquity Firmen, die sich auf die Finanz- undUnternehmens-dienstleistungen spezialisiert hat.Diese Ankündigung erfolgt nur wenige Monate nachdem die Gründervon IDnow ein hochqualifiziertes Senior Management Team berufenhaben, um gemeinsam die internationale Wachstumsstrategievoranzutreiben.IDnow entwickelt führende, KI-gestützteIdentitätsprüfungstechnologien, die den hohen Anforderungen globalerUnternehmen an Cybersicherheit und digitale Verifikation gerechtwerden. Die Lösungen kombinieren eine rein online-basierteInfrastruktur mit einem hohen Maß an Sicherheit und Prävention vonIdentitätsbetrug.IDnow wurde 2014 gegründet und hat das Portfolio anIdentitätsprodukten stetig erweitert und in eine übergreifendePlattform integriert. Die Lösungen sind effizient fürunterschiedlichste Branchen und regulatorische Anforderungenanwendbar. Die Investition von Corsair wird IDnow bei der Erweiterungseiner Produktpalette und der Gewinnung zusätzlicher Marktanteile inganz Europa unterstützen. Erster Schritt hierbei ist die Eröffnungder neuen Niederlassungen in Frankreich und Großbritannien.Andreas Bodczek, CEO von IDnow, kommentiert: "Wir sind stolz,Corsair als langfristigen Partner gewonnen zu haben und freuen unsdarauf, von der tiefen Branchenerfahrung und dem starken globalenNetzwerk des Unternehmens zu profitieren. IDnow ist gut positioniert,um in Europa und darüber hinaus größere Marktanteile zu gewinnen. Wirwerden auch in Zukunft richtungsweisend im immer stärker wachsendenBereich der digitalen Identitätsprüfung sein.".Raja Hadji-Touma, Managing Director von Corsair Capital, sagte:"Wir freuen uns, in IDnow zu investieren und werden gemeinsam mit demManagementteam die nächste Wachstumsphase vorantreiben. Aus derDigitalisierung diverserer Finanztransaktionen und -prozesse ergebensich neue Herausforderungen. Unsere Investition ist das Ergebniseiner thematischen Fokussierung auf Unternehmen, die diesenAnforderungen erfüllen - beispielsweise in Punkto Sicherheit. IDnowist hervorragend positioniert, um innovative und effektive Lösungenanzubieten, die den dringenden Anforderungen an digitale Sicherheitund Betrugsbekämpfung auf dem europäischen Markt und darüber hinausgerecht werden."Nach Abschluss der Transaktion werden Raja Hadji-Touma und EdwardWertheim, Partner bei Corsair, dem IDnow Beirat beitreten.Über IDnowMit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattformhat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einemsichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung vonIDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmenonline Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheiterfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, umsicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einemAusweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumentezuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten vonmehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern inEchtzeit zu überprüfen. Zusätzlich zur kompromisslosen Sicherheitliegt der Fokus von IDnow auf einem exzellenten Kundenerlebnis. DieKundenbewertung mit fünf von fünf möglichen Sternen auf TrustPilotbelegt diese besondere Nutzerfreundlichkeit.IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl inregulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitaleGeschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann derIdenifizierungs-Workflow auf Einzelfallbasis an die regionalen,rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.Zu den über 250 Kunden gehören international führende Unternehmenverschiedener Branchen wie Bank of Scotland, BNP Paribas,Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank,Telefonica Deutschland, UBS, Western Union und wirecard sowieFintechs wie Fidor, N26, smava und wefox. Weitere Informationen zuIDnow ist erhältlich unter: www.idnow.ioÜber Corsair CapitalCorsair Capital, LLC, zu dem auch eine hoch angesehene globalePrivate Equity-Plattform gehört, ist ein weltweit führender Investorin den Bereichen Finanzen und Unternehmensdienstleistungen. In denletzten 25 Jahren hat Corsair Capital in viele der Teilsektoreninvestiert, die das Ökosystem der Finanzdienstleistungen in Europaund Nordamerika ausmachen. Das Unternehmen hat dabei eine führendeGeschäftseinheit entwickelt, die sich mit starken Managementteams undMitgesellschaftern zusammenschließt, um Unternehmen aufzubauen, dieein Spezialisten-Rolle einnehmen. Insbesondere hat sich Corsair aufUnternehmen konzentriert, die an der Schnittstelle zwischenTechnologietransformation und komplexen Finanzdienstleistungen tätigsind und ein tiefes Verständnis und ein globales Netzwerk innerhalbder breiten Finanzindustrie erfordern. Weitere Informationen zuCorsair Capital ist erhältlich unter www.corsair-capital.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/882614/IDnow_Logo.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1018325/Collage_IDnow_PM.jpgPressekontakt:IDnowChristina Schwinningpress@idnow.io+49-89-41324-6054Corsair CapitalConrad Harrington / Giles Bethule +44 20 7467 1050David Millar / Danya Al-Qattan, +1 212-687-8080Corsair-SVC@sardverb.comOriginal-Content von: IDnow, übermittelt durch news aktuell