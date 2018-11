IDnow besetzt Führungspositionen mit Top-Branchentalenten

München (ots/PRNewswire) -Münchener Start-up auf Wachstumskurs im internationalenIdentity-as-a-Service-Markt- Oliver Obitayo und Vikas Seth, zuvor in leitenden Sales &Marketing- und Software Product Management- Positionen, verstärkenIDnow als CSO beziehungsweise CPO- Melanie Jungbluth, zuvor bei Gartner, wechselt als Head of Legal zuIDnowIDnow, nominiert für die FinTech50-Liste der heißesteneuropäischen Start-ups 2018, hat heute bekannt gegeben, dass im Zugeseiner internationalen Expansion drei neue, branchenerfahreneFührungskräfte leitende Funktionen innerhalb des Unternehmensübernehmen werden: Vikas Seth wurde zum Chief Product Officer(CPO), Oliver Obitayo zum Chief Sales Officer (CSO) ernannt.Melanie Jungbluth, zuvor Vice President bei Gartner, ist ab sofortals Head of Legal tätig. Die drei Neuzugänge bringen fast sechsJahrzehnte an Erfahrung in das vor fünf Jahren gegründete undinternational schnell wachsende Unternehmen.Der Erweiterung des Führungsteams ging vor kurzem der Launch derneuen IDnow-Plattform voraus. Diese bietet Unternehmen für dieOnline-Identifizierung sowohl videobasierte als auch vollautomatisierte Verfahren, mit denen sich die Identitäten von siebenMilliarden potentieller Kunden weltweit gemäß den gesetzlichen KnowYour Customer (KYC)-Anforderungen verifizieren lassen. Die neuenFührungskräfte bringen wertvolle Erfahrung für die internationaleExpansion ins IDnow-Team, dem bereits mehrere hundert Unternehmen ausverschiedenen Ländern - darunter UBS, Commerzbank und Telefonica -vertrauen."Die Tatsache, dass wir derart erfahrene Talente für dasUnternehmen gewonnen haben, zeugt gleichermaßen von den Chancen alsauch dem bisherigen Erfolg von IDnow", erklärt Rupert Spiegelberg,CEO von IDnow. "Diese fantastischen Neuzugänge werden unsereFähigkeit, eine erstklassige Kundenerfahrung zu bieten, erheblichverbessern, während wir uns zur Nummer eins im globalen DigitalIdentity-Markt entwickeln."Vikas Seth, CPO, verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung imProduktmanagement und arbeitete für Unternehmen wie Honeywell, EMCData Storage Systems und AVG Technologies. Zuvor war er beimFriedrichshafener Sicherheitssoftwareanbieter Avira drei Jahre langals Direktor für Produktmanagement und Engineering tätig. Vikas istunmittelbar verantwortlich für IDnow's Produktstrategie und dieUmsetzung der Roadmap in den kommenden Monaten und Jahren. Zu seinemAufgabenbereich gehören Produktmarketing, User Experience Designsowie strategische Fragen. Er berichtet direkt an den CEO. DieLeitung des Produktmanagements sowie der Engineering andInfrastructure-Teams in Deutschland und Vietnam verbleibt weiterhinin den Händen von CTO und Mitbegründer Armin Bauer(https://www.idnow.io/company/management/).Oliver Obitayo, CSO, wechselt von Ernst & Young, wo er die Leitungdes Bereichs DACH Marketing, Sales Business Development und DigitalTransformation verantwortete, zu IDnow. Zuvor hatte Obitayozahlreiche Posten als CMO inne und erfüllte eine Reihe weitererleitender Funktionen in Marketing und Vertrieb bei Hewlett Packard,Siemens, Unify und der Testo AG. Bei IDnow wird Obitayo sich daraufkonzentrieren, das Wachstum und die Expansion des Unternehmens überBranchen und Regionen hinweg zu steuern. Seine Aufgabe wird darinbestehen, das Potential an Anwendungsfällen, die sich aus derzunehmenden Einführung neuer digitaler Kanäle zur Kundenbindungseitens der Unternehmen ergeben, zu maximieren.Melanie Jungbluth, Head of Legal, verfügt über fast 20 JahreBerufserfahrung und war zuletzt als Vice President of Legal Affairsbei Gartner, einem führenden Analystenhaus der Branche, tätig. BeiIDnow wird sich Jungbluth auf alle rechtlichen,gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Angelegenheiten desUnternehmens konzentrieren und entscheidend dazu beitragen, dass diePlattform weiterhin die hohen Anforderungen streng von reguliertenUmgebungen an Sicherheit und Betrugserkennung erfüllt.Neben diesen drei Führungskräften hat IDnow sein Team imUnternehmenssitz in München auch in den Bereichen Development,Operations, Channel und Sales massiv verstärkt.Mehr zu IDnow unter www.idnow.io.Pressekontakt:Touchdown PRKerstin SturmFon: +49-89-215522788Cell: +49-176-63006802E-Mail: ksturm@touchdownpr.comOriginal-Content von: IDnow, übermittelt durch news aktuell