IDTechEx sagt vorher, dass elektrische Motorsysteme bis 2027 einen Marktanteil von 400 Milliarden US-Dollar erzielen werden

Boston (ots/PRNewswire) -IDTechEx Research prognostiziert, dass das Fahrmotorgeschäft bis2027 zu ca. 400 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Der BerichtElectric Motors for Electric Vehicles 2017-2027(http://www.IDTechEx.com/motors) beschreibt die Fachsprache,Designoptionen und Unstimmigkeiten. Die sich ändernden Anforderungenund die sich weiterentwickelnde Technologie werden verglichen, umMarktprognosen für zehn Jahre und Zeitrahmen für die Technologiebasierend auf kürzlichen Reisen und Interviews zu erstellen, die vonpromovierten Analysten durchgeführt wurden.Der Bericht zeigt, warum das REM-System (Rotating ElectricMachine) im Laufe der Jahre einen größeren Kostenanteil verursacht,da einfachere Batterien billiger werden. REM-Systeme müssen aufverschiedene Weise erneuerbare Energie nutzen, die Kraftübertragungunterdrücken, bessere Geschwindigkeits-/Drehmomenteigenschaftenbieten und ein Bestandteil der Struktur sein, beispielsweise im Radmit Bremse und Controller. In Hybridfahrzeugen kommt noch das Startenhinzu. Zusätzlich zur Verwendung als Motorgeneratoren werden mehrREMs pro Fahrzeug eingesetzt. Die Gründe hierfür werden im Berichterklärt, der Prognosen für diese Art von Multimotoren enthält.Electric Motors for Electric Vehicles 2017-2027(http://www.IDTechEx.com/motors) gibt an, dass die Wahl desREM-Systems die besonderen Verkaufsargumente für das Fahrzeugzunehmend unterstützt. Wenn das Getriebegehäuse entfernt wird, kanndie Reichweite um 15 % erhöht werden. REMs mit einem extremenLeistungs-Gewichts-Verhältnis sind für die meisten Fahrzeuge diegefragtesten REMs.Der Bericht enthält Kapitel, in denen die Technologie für alleFahrzeuge ausführlich erklärt wird, um diese manchmal verwirrendeBranche mit Infografiken, Roadmaps und Prognosen verständlich zumachen. Künftige Trends für Elektromotoren und alternative Antriebesowie die Aktivitäten von 170 Fahrmotorherstellern werden gründlichuntersucht. Vorrangige Interviews von IDTechEx-Experten mitHauptakteuren bieten einzigartige Einblicke.Zehn wichtige Trends wurden im Bericht besonders beachtet:Multifunktion; Verbreitung; Integration; Leistungsanstieg;Spannungsanstieg; weniger Metall/mehr Elektronik; Bevorzugung neuerTechnologie; geänderte Position; weniger Kühlung.Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie unterhttp://www.IDTechEx.com/motors.