IDTechEx Research prognostiziert, dass Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2027 einen Marktanteil von 731 Milliarden US-Dollar erzielen werden

Boston (ots/PRNewswire) -Seit 20 Jahren untersucht IDTechEx die gesamteElektrofahrzeugszene für Land, Wasser und Luft, einschließlichHybridfahrzeug und reine Elektrofahrzeuge. Die nächsten 20 Jahrewerden dies jedoch nur als Kostprobe erscheinen lassen. DerÜbersichtsbericht von IDTechEx Research, Electric Vehicles 2017-2037:Forecasts, Analysis and Opportunities (http://www.idtechex.com/ev)prognostiziert, dass Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2027 einenMarktanteil in Höhe von 731 Milliarden US-Dollar erzielen und dieGesellschaft bis 2037 drastisch verändern werden. Dieser Bericht isteinzigartig, da er Prognosen mit Zahlen und Werten für 45 Typen vonElektrofahrzeugen für Land, Wasser und Luft enthält. Wir haben jedendieser 45 Fahrzeugtypen mit einem Bottom-up-Ansatz bewertet.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140310/673848 )Die auf Fakten basierenden Prognosen mit Zahlen und Werten für dienächsten zehn Jahre in diesen 45 Klassen und die Technologie-Roadmapsfür die nächsten 20 Jahre sind das Ergebnis intensiver Reisen,weltweiter Interviews, Konferenzen, vorrangiger Interviews mitEV-Leitern und sachkundiger Berechnungen promovierterIDTechEx-Analysten, die führende Experten in der Branche sind.Ein wichtiger Schwerpunkt dieses einzigartigen Übersichtsberichtssind die Fahrzeuge selbst, vom bemannten Multikopter bis hin zue-Bussen im Straßenverkehr, um Marktlücken aufzuzeigen. Der Berichtpriorisiert kommerzielle Erfolgsfaktoren und stellt detaillierteStatistiken zur Verfügung, um fundierte Aktionspläne zu unterstützen.Im Gegensatz zu anderen Unternehmen ist IDTechEx nicht von allemgleichermaßen begeistert. In der Tat werden bestimmte Technologienherausgebracht, die erwartungsgemäß lediglich bei NischenaktivitätenEinsatz finden werden. Dieser Bericht zeigt auf, wo, wann und warumdies so sein wird.Die wichtigen technologischen Voraussetzungen, die in späterenKapiteln beschrieben sind, verändern sich mit mehrerenUmkehrmotorgeneratoren und mehrfacher Energiegewinnung,einschließlich Energierückgewinnung, grundlegend.Electric Vehicles 2017-2037: Forecasts, Analysis and Opportunities(http://www.idtechex.com/ev) betrachtet auf frische undunvoreingenommene Weise alle Fahrzeugklassen und Technologieoptionen,von denen sich die meisten rasch und grundlegend verändern. Fürweitere Informationen zu bestimmten Aspekten sind die vielen neuenIDTechEx-Berichte (http://www.idtechex.com/research/ev) referenziert.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.IDTechEx.com/ev. Erfahren Sie hier mehr über IDTechEx (http://www.idtechex.com/).IDTechEx bietet Unternehmen Tools an, die ihnen helfen können,wichtige strategische Entscheidungen in Bezug auf kommendeTechnologien zu treffen. IDTechEx bietet Forschungsberichte,Abonnements, Beratung, Einführungsdienste und Veranstaltungen.