IDTechEx-Forschung: Die Zukunft tragbare Produkte liegt in der Medizin

Boston (ots/PRNewswire) - Wearable Technology und Medizinproduktehaben viele herausragende Synergien. Elektronische Geräte sindperfekt am Körper platziert, damit Sensoren gesundheitsrelevanteDaten erfassen können, und die damit verbundenenKommunikationsmöglichkeiten öffnen das Tor zu digitalenGesundheitsdaten. Zu den gebräuchlichen Sensoroptionen in tragbarenProdukten gehören Bewegungsoptionen (z.B. zur Sturzerkennung oderAktivitätscharakterisierung), Herzfrequenzüberwachung (fürunterschiedliche Herzmetriken) bis hin zu weniger verbreitetenOptionen wie der Bestimmung der Körpertemperatur, der Erkennungbestimmter chemischer Analyten oder der Beurteilung physiologischerReaktionen auf bestimmte Reize. Tragbare Produkte können auch in deranderen Hälfte der Feedbackschleife ihren Beitrag leisten, sei es beider Abgabe von Insulin an einen Typ-1-Diabetiker, bei derBenachrichtigung zu bestimmten Zeiten für die Einnahme vonMedikamenten oder bei der direkten Anwendung von Behandlungen wie derelektrischen Stimulation.Der jüngste Branchenbericht von IDTechEx, "Wearable TechnologyForecasts 2019-2029 (https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680?gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtUox69o2xPa3FVXgh2ZcHktUzHWJ0dOZ70b8NqU_4QmEwwaNq9gspRoCio4QAvD_BwE)", enthält historische Daten und zehnjährige Marktprognosen für 48verschiedene Produkttypen der Wearable Technology, darunter 20 Typentragbarer Medizinprodukte. Dazu gehören eher traditionelleMedizinprodukte wie Hörgeräte, Herzgeräte (z.B. Holter-Monitore oderEvent-Monitore) und Insulinpumpen, aber auch neuere Produkte wie z.B.Glukosemonitore (CGM) für Diabetiker, neue elektronische Hautpflasterund andere neue tragbare Medizinprodukte. Diese Produkte steigertenden gemeinsamen Jahresumsatz im Zeitraum von 2010 bis 2019 um 10Milliarden USD, was rund einem Drittel des Gesamtumsatzes tragbarerProdukte entspricht.In diesem Zusammenhang sind jedoch nicht nur spezielle tragbareMedizinprodukttypen von Interesse. Unternehmen sind zunehmendbestrebt, die Daten anderer tragbarer Produkte fürgesundheitsrelevante Szenarien zu nutzen, von Anreizen für gesundeLebensweisen seitens der Krankenversicherungen über die Förderung derFrüherkennung bestimmter Erkrankungen bis hin zur Datenerfassung fürklinische Studien. Dies wurde vor allem durch die Smartwatchesbekannt, wobei bestimmte Produkte hier bereits einen begrenztenStatus als Medizinprodukt erreicht haben. Beispielsweise erhielt dieEinführung der Apple Watch 4 die FDA-Zulassung für bestimmteHerzüberwachungsfunktionen. Einige Produkte mit nahezu identischerFunktionalität werden direkt im medizinischen Kontext entwickelt undentsprechen von Anfang an den gesetzlichen Richtlinien, ummedizinisch relevante Versionen der Smartwatch für ähnlicheDatenerhebungen zu erstellen. Diese Trends werden in "WearableTechnology Forecasts 2019-2029 (https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680?gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtUox69o2xPa3FVXgh2ZcHktUzHWJ0dOZ70b8NqU_4QmEwwaNq9gspRoCio4QAvD_BwE)" ausführlich diskutiert.Es sind jedoch nicht nur Smartwatches, die als potenzielleMitwirkende am Ökosystem der Medizinprodukte gewürdigt werden.IDTechEx folgt dem aufstrebenden Bereich der Smart Clothes seit übereinem Jahrzehnt. Diese Branche steckt zwar noch in den Kinderschuhen,doch viele der wichtigsten Akteure in diesem Bereich wenden sichzunehmend medizinischen und gesundheitlichen Anwendungen ihrerE-Textilien zu. Beispielsweise arbeitet der kanadische Pionier Myantstrategisch mit verschiedenen Akteuren (darunter Mayo Clinic, ZOLLund andere) zusammen, um für seine Smart Clothing-Produkte dieFDA-Zulassung zu erhalten. Diese Produkte enthalten Funktionen wieVitalparameter-Überwachung (Herzfrequenz, Atemfrequenz undmöglicherweise sogar Blutdruck), elektrische Muskelstimulation (EMS)und Wärme bei Verletzungen, Integration chemischer Sensoren und mehr.Weitere Hinweise zur Technologie in Smart Clothing finden Sie imIDTechEx-Bericht über E-Textilien(http://www.idtechex.com/etextiles). Ähnliche Geschichten gibt es inAR und VR für "Hearables" (integrierte Hörgeräte als Medizinprodukt)und in fast allen wesentlichen Unterkategorien der breitgefasstenGruppe der Wearables.Wenn also die Zukunft der Wearables in der Medizin zu finden ist,welcher Anteil der Medizin ist dann wirklich tragbar? TragbareProdukte können eine praktische, ambulante Option zur Überwachungbestimmter Gesundheitszustände über einen bestimmten Zeitraum hinwegbieten, besonders dann, wenn das Sensorgerät Kontakt mit dem Körpererfordert. Viele medizinische Futuristen weisen jedoch auf dasPotenzial der Fernüberwachung mehrerer Krankheiten hin. Auch wenndieses Konzept möglicherweise aus der Science Fiction(https://en.wikipedia.org/wiki/Tricorder) kommt, gibt es vieleBeispiele von Unternehmen, die auf die Fernüberwachung bestimmterGesundheitszustände drängen, und solche Projekte werden von einigenTechnologieunternehmen gezielt finanziert.Dies ist der erste Teil eines zweiteiligen Artikels von IDTechEx,in dem Wearables im Gesundheitswesen diskutiert werden. WeitereInformationen zu IDTechEx, einschließlich Details zur bevorstehendenKonferenz Healthcare Sensor Innovations(https://www.idtechex.com/cambridge) und zum aktuellen Bericht"Wearable Technology Forecasts 2019-2029 (https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680?gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtUox69o2xPa3FVXgh2ZcHktUzHWJ0dOZ70b8NqU_4QmEwwaNq9gspRoCio4QAvD_BwE)" finden Sie auf der IDTechEx-Websitewww.IDTechEx.com oder erhalten Sie per E-Mail anresearch@idtechex.com. 