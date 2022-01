IDT Corporation-Aktie: Kein guter Start!

Die IDT Corporation-Aktie hat in der Year-to-date-Betrachtung stark abgebaut: An der Nasdaq ist der Titel seit Januar um 22,33 Prozent abgesackt. Vorige Woche ist der Kurs weiter in den Keller gewandert: 15,54 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen verloren. Mit einem 0,61-prozentigen Defizit beendete das Papier auch den jüngsten Handelstag – sowie mit einem Kurs von 34,3 US-Dollar.

