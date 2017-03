IDG baut digitales Vermarktungsportfolio aus: Neues Angebot für Account-based-Marketing

München (ots) - Internationales B2B-Tool "Pipeline Activator"ermöglicht Technologie-Unternehmen vorausschauende Analyse vonErlöspotenzialen bei ZielkundenMünchen, 20. März 2017 - Die IDG Communications Media AG erweitertihr digitales Vermarktungsangebot um eine "Predictive IntelligenceEngine" für das Account-based Marketing. Das Media-, Data- undMarketing-Services-Unternehmen nimmt ab sofort den neu entwickeltenService "Pipeline Activator" der US-Muttergesellschaft IDG aus Bostonins Vermarktungsprogramm mit auf. Dabei handelt es sich um einB2B-Tool für die vorausschauende Analyse von Erlöspotenzialen beiZielkunden. Dashboards zeigen die relevanten Informationen und gebenAuskunft über den aktuellen Status von IT-Projekten.Die Software-as-a-Service-Lösung liefert Technologie-Firmenweltweit detaillierte Kenntnisse über aktuelle IT-Projekte in ihrenZielunternehmen sowie über Verkaufsaussichten für Produkte undDienstleistungen im Bereich Enterprise IT. Grundlage des Tools sinddie aus der Inhalte-Nutzung der IDG-Medienmarken sowie demLead-Generierungsprogramm gewonnen Datensätze. Die Nutzung von"Pipeline Activator" ist über ein an einen Zeitraum gebundenesAbo-Modell möglich."Mit dem 'Pipeline Activator' bieten wir unseren Kunden Zugang zuunserer datenbankgestützten Technologieplattform mit weltweitenVermarktungsmöglichkeiten", sagt York von Heimburg, Vorstand IDGCommunications Media. "Anhand unserer umfangreichen Daten erhaltenUnternehmen einen umfassenden Einblick in die Kaufabsichten ihrerZielgruppe und sind so in der Lage, ihren Vertrieb durch gezielteMarketing-Aktivitäten optimal zu unterstützen."Bei Fragen und für weitere Informationen zum "Pipeline Activator"sowie zum gesamten Marketing Services-Angebot von IDG steht SebastianWoerle unter Tel. 089/360 86-113 oder per E-Mail answoerle@idgbusiness.de zur Verfügung.About IDGIDG connects the world of tech buyers with insights, intent andengagement. IDG is the world's largest media, data and marketingservices company that activates and engages the most influentialtechnology buyers. Our premium brands, including CIO®,Computerworld®, PCWorld® and Macworld®, engage the most powerfulaudience of technology buyers providing essential guidance on theevolving technology landscape. Our global data intelligence platformactivates purchasing intent, powering our clients' success. IDGMarketing Services creates custom content with marketing impactacross video, mobile, social and digital. We execute complexcampaigns that fulfill marketers' global ambitions seamlessly withconsistency that delivers results and wins awards. Visit IDG.com formore information. IDG is the #1 tech media companyin the world percomScore.* *Source: comScoreMedia Metrix. Desktop Unique Visitors,Worldwide, February 2016Pressekontakt:PubliKom Kommunikationsberatung GmbHTelefon: +49 / (0) 40 / 39 92 72-0E-Mail: presse@publikom.comOriginal-Content von: IDG Communications Media AG, übermittelt durch news aktuell