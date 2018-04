IDG-Studie: Cloud Migration ist Top-Thema für Unternehmen - heute und in den nächsten Jahren

--------------------------------------------------------------STUDIE DOWNLOADENhttp://ots.de/myX5lv--------------------------------------------------------------Weinheim (ots) -- Überzeugungsarbeit notwendig: CIOs schätzen Bedeutung von CloudMigration erheblich höher ein als andere Vorstände- Studie erhebt Status quo in der DACH-Region und liefert Argumentefür künftige Cloud-Strategie- Kostenloser Download auf Website von Freudenberg ITCloud Migration ist eines der IT-Themen, die Unternehmen in dennächsten Jahren erheblich beschäftigen werden. Das geht aus derIDG-Studie "Cloud Migration 2018" hervor, die unter anderem vonFreudenberg IT (FIT) unterstützt wurde. Die Marktforscher von IDGResearch Services befragten dafür 332 IT-Entscheider aus dem C-Level-und IT-Bereich in Unternehmen aus Deutschland, Österreich und derSchweiz (DACH). Auf dieser Basis liefern sie nicht nur spannendeErkenntnisse rund um die Cloud Migration, sondern auch einenumfassenden Blick auf den Status quo und die künftige Entwicklung derCloud in der DACH-Region.Die IDG-Studie "Cloud Migration 2018" kann auf der Website von FITkostenlos heruntergeladen werden:http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=jq7gxh.25rr0bbSchon heute hat die Cloud Migration für 56 Prozent eine hohe odersehr hohe Relevanz. In den nächsten zwei bis drei Jahren steigtdieser Wert sogar auf 74 Prozent. Allerdings herrscht in denVorstandsetagen nicht unbedingt Einigkeit: Während über 80 Prozentder CIOs die Cloud Migration schon heute als Top-Thema für das eigeneUnternehmen einordnen, stimmt dem nur gut die Hälfte ihrer Kollegenim Vorstand zu. In zwei oder drei Jahren sieht ohnehin fast jeder CIOsein Unternehmen in der Cloud oder auf dem Weg dorthin: 95 Prozentgehen davon aus, dass die Cloud Migration dann eine hohe oder sehrhohe Relevanz haben wird. Wichtigste Argumente für das CloudComputing sind aus Unternehmenssicht Stabilität und Sicherheit derIT.Noch immer verzichtet ein Viertel der Unternehmen ganz auf dieCloud. Die anderen setzen in der Mehrheit auf ein bis zweiCloud-Services. Knapp zehn Prozent nutzen aber schon heute zwischensechs und über 20 verschiedenen Cloud-Angebote. Aufhorchen lässt dieTatsache, dass knapp 17 Prozent der Befragten keinen Überblickdarüber haben, wie viele Cloud-Services es im Unternehmen gibt. EinDrittel der Unternehmen hat bereits ein Cloud-Migration-Projektdurchgeführt, über 40 Prozent planen eines in den nächsten dreiJahren."Dass 17 Prozent der IT-Verantwortlichen nicht wissen, wie vieleCloud-Services ihr Unternehmen verwendet, wundert mich nicht, istaber eine Zahl, an der sich etwas ändern sollte", erklärt RalfSürken, CEO Europe, Freudenberg IT. "Mit der wachsenden Bedeutung derCloud muss auch eine Professionalisierung im Cloud Managementeinsetzen, um jeden Cloud-Service als Teil eines funktionierendenGanzen einsetzen zu können. Multi Cloud Orchestration ist deshalb einThema, mit dem wir uns bei FIT intensiv beschäftigen, bis hin zueinem Cockpit, über das CIOs und IT-Leiter ihre gesamteCloud-Landschaft immer im Blick haben und steuern können."Über Freudenberg IT (FIT)Die Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden, ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe. Ob SAP HANA, Hosting, Cloud-Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de .Unternehmenskontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsT: +49 6201 80-8380E: Peter.Schuette@freudenberg-it.comAgenturkontakt:Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Sebastian PaulsT: +49 89 993 191-0E: FIT@haffapartner.deOriginal-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell