IDG Business Media startet neue Weiterbildungsangebote für IT-Entscheider

München (ots) - Neben bisherigem "Leadership Excellence Program"ab Juni neue Seminare in den Bereichen Management-Methoden,Digitalisierungsexpertise und Branchen-Zukunftsthemen / Weitererenommierte Bildungspartner für Zusammenarbeit gewonnen / Allewichtigen Informationen im Internet unterwww.idg-executive-education.deIDG Business Media baut sein "Executive Education Program" aus. AbJuni gehen neben dem bereits seit sechs Jahren erfolgreich laufendenCIO-Management-Programm "Leadership Excellence" neueWeiterbildungsangebote in den Bereichen Management-Methoden,Digitalisierungsexpertise und Branchen-Zukunftsthemen an den Start.Die Seminare richten sich an CIOs, IT-Führungskräfte undLine-of-Business-Manager. Als zusätzliche Bildungspartner konnte IDGBusiness Media die "European School of Management and TechnologyBerlin" (ESMT Berlin) und das "Fraunhofer-Institut für Angewandte undIntegrierte Sicherheit" (Fraunhofer AISEC) gewinnen. Darüber hinausbesteht seit mehreren Jahren eine Zusammenarbeit mit der "WHU - OttoBeisheim School of Management"."Die Anforderungen an IT-Entscheider sind in den letzten Jahrenenorm gestiegen", sagt Michael Beilfuss, Mitglied derGeschäftsleitung IDG Business Media. "Mit unseren neuenWeiterbildungsangeboten geben wir Führungskräften gemeinsam mitunseren renommierten Bildungspartnern die Gelegenheit, ihr Wissen undihre Fähigkeiten in allen Business-relevanten Bereichen auszubauenund zu vertiefen."Die Bildungsoffensive startet am 29./30. Juni in Berlin mit einemSeminar zum Thema "The Blockchain", in dem die Teilnehmer allewichtigen Informationen zu dezentralen, abgesicherten Datenstrukturenund ihren Einsatzmöglichkeiten erhalten. Am 5./6. Juli steht inMünchen das Thema "Design Thinking" auf dem Programm. In demzweitägigen Seminar dreht sich alles um kreative kundenorientierteProblemlösungen und Innovationsprozesse. Das Seminar "Cybersecurity"am 26./27. September in München beschäftigt sich mit den derzeitgrößten IT-Bedrohungen für Unternehmen, erfolgversprechendenSecurity-Strategien sowie den neuesten Technologie-Trends.Für IT-Executives in Anwenderunternehmen mit mindestens fünfJahren Berufserfahrung geht im Oktober das bewährte "LeadershipExcellence Program" in eine neue Runde. Teilnehmer, die die beidenModule in Düsseldorf (23.-27. Oktober) sowie in China (April/Mai2018) absolvieren, erhalten das "WHU Certificate in LeadershipExcellence".Die neuen Weiterbildungsangebote von IDG Business Media können vonUnternehmen auch als Sponsor unterstützt werden. Fragen zu den Themensowie den Leistungen und Konditionen der Sponsoring Packagesbeantwortet Program Manager Simon Hülsbömer unter der Telefonnummer089/360 86-177 oder bei Anfrage per E-Mail an shuelsboemer@idg.de.IDG Business Media wird sein "Executive Education Program 2017"CIOs und HR-Verantwortlichen am 30. März 2017 in der WHU inDüsseldorf und am 5. April im IDG Medienhaus in München vorstellen.Für Anmeldungen zu diesen Info-Terminen sowie bei Fragen zu deneinzelnen Seminaren steht Community Manager Caroline Hagl per E-Mailan chagl@idg.de und Telefon unter 089/360 86-387 zur Verfügung. Allewichtigen Informationen zum Weiterbildungsprogramm und den Seminarensind darüber hinaus im Internet unter www.idg-executive-education.dezu finden.