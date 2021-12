IDD & Nachhaltigkeit ESG Fortbildung endlich EASY

Berlin (ots) -EASY UNION erleichtert Unternehmen IDD-Pflichtstunden zu absolvieren. Online & günstig. Einzigartig ist die Möglichkeit, sich ohne weiteren Aufwand zum Nachhaltigkeits-Spezialisten zertifizieren zu lassen. Absolvierte EASY IDD Stunden werden dazu voll angerechnet.Neu am deutschen MarktEASY UNION www.easyunion.eu ist ein Unternehmen welches neben IDD Stunden unter dem Namen EasyIDD unter anderem auch zertifizierte ESG-Online Fortbildungen unter dem Namen EASY GREEN 24 anbietet. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Zudem bietet EASY UNION bis 31 Jänner 2022 mindestens 15 IDD-Stunden zum jährlichen Pauschalpreis von 99 Euro netto (statt 160 Euro pro Kalenderjahr) an. Ein kleines IDD Stunden Pauschal-Paket mit 7 Stunden wird um 59 Euro (statt 99 Euro) angeboten. Wer sich für eines dieser Pakete entscheidet, der sichert sich zudem den reduzierten Preis für weitere drei Jahre. Das Portfolio an IDD Stunden wird laufend erweitert, bei gleich bleibendem Preis.Unser Motto, "Alles Easy"Nach dem sehr erfolgreichen Start in Österreich war es nur eine Frage der Zeit, bis wir nach Deutschland expandieren", sagt Unternehmens Repräsentant für Deutschland & Österreich, Mag. Thomas Prugger. Die Idee hinter EasyIDD ist getreu dem Namen einfach erklärt: Um den Aufwand und die Kosten für die Fortbildungen so gering wie möglich zu halten, hat EasyIDD ein e-Learning-Portal entwickelt, das größtmögliche Flexibilität garantiert. "Wann immer Sie Zeit haben, auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem Termin, während Sie auf einen Rückruf warten oder die nächste Konferenz, am frühen Morgen oder späten Abend, können Sie die Onlinekurse von EasyIDD absolvieren. Immer und überall, erklärt Prugger. Die IDD Videos seien jederzeit zu unterbrechen und beliebig fortzuführen. Prugger weiter: "Man kann beispielsweise am Computer im Büro beginnen, das IDD-Seminar am Smartphone in der Bahn fortsetzen und es zu Hause am Tablet beenden. Auch sieht Prugger in den Onlinekursen einen wertvollen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, dem sich EASY UNION als modernes Unternehmen verpflichtet fühlt. Die IDD Videos und Multiple-Choice-Tests auf www.easyidd.de werden dafür ständig erweitert. Die Anwendung ist selbsterklärend. Die Teilnehmer können frei wählen, welche IDD VIdeos und Themen sie besuchen möchten. Daher eignet sich das Angebot auch, um noch fehlende Pflichtstunden zu ergänzen. Den IDD Videos schließt sich ein Multiple-Choice-Test an. Nach erfolgreicher Beantwortung der Fragen erstellt EasyIDD das entsprechende Zertifikat, das über ein gesichertes Zertifikats-Management-System abrufbar ist. Zudem erhalten Unternehmer und Vorgesetzte einen erweiterten Zugang zum Zertifikate-Management, der einen Überblick über die bereits absolvierten IDD-Stunden der Mitarbeiter erlaubt und somit eine Kontrolle über die noch fehlenden IDD-Nachweise im Unternehmen oder der Abteilung ermöglicht. Mit automatischen Erinnerungs-Mails, dass auch alle gezielt die IDD Stunden bis Jahresende erreichen.Einzigartig am Markt: IDD & Nachhaltigkeit / ESG kombiniertEASY UNION verknüpft mit einem einzigartigen Ansatz die Bereiche IDD und ESG. Die EU fordert im ESG Bereich besondere Fortbildungen. In Deutschland äußert sich das in der neuen EU-Transparenz -Verordnung. Aufgrund der Änderung der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (MiFID II) sowie der delegierten Verordnung (EU) 2017/2359 (IDD) sollen Finanz- und Versicherungsvermittler verpflichtet werden, ab 2. August 2022 Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der Anlageberatung zu berücksichtigen und die nachhaltigen Präferenzen der Kunden sowohl im Auswahlverfahren als auch im Fragebogen zur Erhebung von Kundeninformationen zu bewerten.Um diesen EU Anforderungen gerecht zu werden hat EASY UNION zwei sehr renommierte Institute als Partner gewinnen können und bietet 2 einzigartige, zertifizierte Onlinekurse zum Thema Nachhaltigkeit an. Besonders zu erwähnen ist, dass die bereits im EasyIDD Abo beinhalteten Nachhaltigkeits-IDD Stunden komplett für eines der beiden ESG Zertifikate angerechnet werden. Dies bringt unseren Kunden einen ganz klaren Preis sowie Zeitvorteil.Unsere renommierten ESG PartnerDie Zertifizierung zum "Zertifizierten ESG Guide (EAFP)" wird durch das renommierte deutsche Bildungsinstitut Europäischen Akademie für Finanzplanung (EAFP) (http://www.eafp.com/) vorgenommen. Das Institut wird geleitet von Rainer Juretzek, der neben seiner Prüferfunktion als vereidigter Sachverständiger für Kapitalanlagen und private Finanzplanung auch an der IHK Frankfurt tätig ist. Die EAFP legt bei den Inhalten dieses Lehrgangs den Schwerpunkt auf wissenschaftlich fundierte Inhalte.Die Zertifizierung zum "Zertifizierten ESG Consultant (ETHICO)" wird durch das österreichische Institut ETHICO, Verein für Wirtschaft und Ethik (https://www.obergantschnig.at) vorgenommen. Der Leiter Dr. Josef Obergantschnig und die weiteren Vortragenden sind ausgewiesene Experten im Vertriebs-, Beratungs- und Finanzbereich. ETHICO legt bei diesem Lehrgang besonders Wert auf eine vertriebliche Ausrichtung.Unser Einführungs AngebotAls Angebot zur Markteinführung bietet EASY UNION daher für EASY IDD Abonnenten, welche die Nachhaltigkeitsstunden im Rahmen der IDD-Pflichtstunden absolvieren, an, diese voll auf eines der ESG-Zertifikate anzurechnen. Es muß lediglich die Ausstellung für eines der ausgewählten Zertifikate zum Vorzugspreis von 199 Euro statt 349 Euro bezahlt werden.Pressekontakt:Repräsentanz für Deutschland & Österreich:Mag. Thomas PruggerMail: office@easyunion.euTel.: +49 (0) 170 338 25 75Original-Content von: EASY UNION LTD, übermittelt durch news aktuell