München (ots) -CHECK24 bietet transparente Online-Versichungsvergleiche undpersönliche Kundenberatung per Telefon oder Email - an sieben Tagendie Woche. Daher ist die CHECK24 Services GmbH als eines der erstenVergleichsportale schon jetzt akkreditierter Bildungsdienstleisterbei der Brancheninitiative "gut beraten".Das Vergleichsportal ist vor Inkrafttreten des nationalenIDD-Umsetzungsgesetzes startklar, um seine Versicherungsexperten nachden neuen Vorgaben der IDD weiterzubilden. Ab 23. Februar 2018 sindalle Versicherungsvermittler verpflichtet, mindestens 15 Stunden proJahr in die eigene Weiterbildung zu investieren.IDD-konforme Weiterbildung für Mitarbeiter in derVersicherungsvermittlungUnternehmen, die sich bei der Geschäftsstelle der Initiative "gutberaten" als Anbieter von Bildungsdienstleistungen akkreditierenlassen möchten, müssen entsprechende Bedingungen erfüllen.Akkreditierte Bildungsdienstleister dürfen fürWeiterbildungsmaßnahmen, an denen vertrieblich tätige Mitarbeiterteilgenommen haben, Weiterbildungszeit auf deren Konto buchen.Erreicht der Versicherungsvermittler die gesetzlicheMindestvorgabe von 15 Stunden an Weiterbildung im laufendenKalenderjahr, so erhält er eine "gut beraten" Bescheinigung, die alsNachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden IHK und BaFin gültig ist.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Jennifer Zonsius, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1178,jennifer.zonsius@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell