IDC benennt Yellowfin im neuesten IDC Innovators-Bericht als Innovator

Yellowfin im IDC Innovators-Bericht "Asia/Pacific Next-GenerationAdvanced Analytics (2018)" in Folge der Markteinführung von"Yellowfin Signals" als Innovator benanntMelbourne (ots/PRNewswire) - Yellowfin, ein weltweit führenderAnalytikdienstleister, wurde im IDC Innovators-Bericht "Asia/PacificNext-Generation Advanced Analytics (2018)" als Innovator angekündigt.Yellowfin erfüllte die Kriterien durch die Markteinführung einerinnovativen Technologie: Yellowfin Signals. Ein Beweis dafür, dassYellowfin ein echter Innovator in der Analytikbranche ist."Wir sind stolz darauf, von IDC und zahlreichen weiterenForschungseinrichtungen als Innovator auf dem Analytikmarkt anerkanntzu werden", so Glen Rabie (CEO/Yellowfin). "Unsere neuen ProdukteYellowfin Signals und Yellowfin Stories haben die Herangehensweisevon Unternehmen verändert, die Art und Weise wie Daten und Einblickegeteilt werden, um schneller Ergebnisse zu erzielen und realisierbareSchritte zu machen."IDC Innovators sind aufstrebende Dienstleister mit einem Umsatzunter 100 Millionen US-Dollar, die entweder ein bahnbrechendesGeschäftsmodell oder eine innovative Technologie oder beides insLeben gerufen haben. Yellowfin war einer von nur drei Dienstleisternaus der Region Asien/Pazifik, die es auf die IDC-Liste schafften.Yellowfin schaffte es aufgrund von Yellowfin Signals, ein Produktzur Datenerfassung, auf die Liste der IDC Innovators. Mit dem neuenProdukt können Benutzer, ohne eine manuelle Datenerkennung, eineautomatisierte, personalisierte und relevante Analyse vonGeschäftsdaten erzeugen."Unternehmen, welche die Lücke an Datenwissenschaftlern mitausgeprägter Fachkompetenz erkannt haben, haben sich fürfortschrittliche Analyselösungen entschieden, um ihre besonderenHerausforderungen in verschiedenen Bereichen zu bewältigen", soThomas Jing, Associate Market Analyst in den Bereichen Big Data,Analytics und Praxis kognitiver/künstlicher Intelligenz (IDCAsia/Pacific). "Diese intelligenten Lösungen mit maschinellenLernfähigkeiten können den Implementierungsprozess vereinfachen, dasie ständig nach Verbesserungen innerhalb der Unternehmensabläufesuchen und den Einsatz dieser Lösungen beschleunigen."Der vollständige IDC Innovators-Bericht kann bei IDC erworbenwerden (https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=AP43908818).Über YellowfinYellowfin ist ein globaler Anbieter von Business Intelligence- undAnalysesoftware mit einer Reihe von erstklassigen automatisiertenProdukten. Yellowfin gilt fortwährend als Innovator und ist die Nr. 1im Bereich Embedded BI von BARC. Mehr als 27.000 Unternehmen und mehrals drei Millionen Endanwender in 75 Ländern nutzen Yellowfintäglich. Weitere Informationen unter www.yellowfinbi.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/690127/YF_Full_Colour_Logo.jpgPressekontakt:Kasey ThomasSSPR925-285-6449kthomas@sspr.comOriginal-Content von: Yellowfin, übermittelt durch news aktuell