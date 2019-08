IDB Invest und Banistmo kündigen erste Gender-Anleihe in Lateinamerika an

Washington (ots/PRNewswire) - IDB Invest und Banistmo geben dieEmission der ersten sozialen Gender-Anleihe in Lateinamerika bekannt,die sich auf insgesamt 50 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit vonfünf Jahren beläuft. Banistmo begibt die Anleihe und die IDB Investstrukturiert sie und kauft sie zu 100 Prozent.Mit der Emission ist Panama das erste Land Lateinamerikas miteiner sozialen Anleihe mit Gender-Fokus, die ausschließlich daraufabzielt, den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für frauengeführtekleine und mittlere Unternehmen zu erweitern. Die Mittel werden dasUnternehmertum und die wirtschaftliche Selbstbestimmung der Frauen indiesem Land fördern.Für die Anleihe liegt außerdem ein externesNachhaltigkeitsgutachten von Vigeo Eiris vor, das die Einhaltung derinternationalen Standards für Sozialanleihen in den Social BondPrinciples der International Capital Market Association (ICMA)bestätigt.Die Anleihe kann potenziell zu vier UN-Zielen für nachhaltigeEntwicklung (SDGs) beitragen: Geschlechtergleichstellung (SDG 5),menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie,Innovation und Infrastruktur (SDG 9) und Abbau von Ungleichheiten(SDG 10).Im Jahr 2018 gründete Banitsmo Impulsa und bildete mehr alstausend Frauen in den Bereichen Privat- und Geschäftsfinanzierungaus. Impulsa ist Teil des Women Entrepreneurship Banking (weB)Programms, das von IDB Invest und IDB Lab im Jahr 2012 ins Lebengerufen wurde, um Banken dabei zu helfen, den Frauenmarkt besser zubedienen. weB hat mehr als 800 Millionen Dollar an Darlehen und 5Millionen Dollar an technischer Hilfe für 20 Banken in 12 Länderngenehmigt.Informationen zu IDB InvestIDB Invest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542475-1&h=3167072934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542475-1%26h%3D649932061%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252Fen%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest), ein Mitglied derInter-American Development Bank (IDB)-Gruppe, ist eine multilateraleEntwicklungsbank, die sich der wirtschaftlichen Entwicklung ihrerMitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch denPrivatsektor verpflichtet fühlt. IDB Invest finanziert nachhaltigeUnternehmen, damit sie finanzielle Ergebnisse erzielen und diewirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Regionmaximieren können. Mit einem Portfolio von 12,4 Milliarden US-Dollaran verwalteten Vermögen und 342 Kunden in 24 Ländern bietet die IDBInvest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienstleistungen, dieden Bedürfnissen ihrer Kunden in verschiedenen Branchen entsprechen.Informationen zu Grupo Bancolombia y BanistmoBanistmo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542475-1&h=121982044&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542475-1%26h%3D3711721302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.banistmo.com%252Fwps%252Fportal%252Fbanistmo%252Fpersonas%26a%3DBanistmo&a=Banistmo)ist Teil der Bancolombia Group, einem in Kolumbien und Mittelamerikaansässigen Finanzinstitut, das Finanzprodukte und -dienstleistungenfür mehr als 14 Millionen aktive Kunden anbietet. Banistmo ist nachdem Volumen der Einlagen und Kredite das zweitwichtigsteFinanzinstitut in Panama, beschäftigt 2.200 Mitarbeiter, davon 65Prozent Frauen. Es ist Mitglied des National Council forEntrepreneurship unter der Leitung der Micro, Small and MediumEnterprises Authority (AMPYME).Pressekontakt:Ana Lucia Escudero, 617-314-3715, analuciae@iadb.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/955967/IDB_Invest.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpgOriginal-Content von: IDB Invest, übermittelt durch news aktuell