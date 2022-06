IDB Invest strukturiert ihre größte B-Anleihe zur Finanzierung des Projekts der zentralen Eisenbahnlinie in Uruguay

Washington (ots/PRNewswire) -IDB Invest stellt ein neues Finanzierungspaket für das Central Railroad Line Project in Uruguay zur Verfügung, um die Verbindung und Integration innerhalb des Landes mit seiner Hauptstadt Montevideo zu verbessern. Die Finanzierung besteht aus einer vorrangigen Fazilität in Höhe von 250 Mio. USD durch eine festverzinsliche B-Anleihe.Dabei handelt es sich um die bisher größte von IDB Invest strukturierte B-Anleihe. Der Erlös wird zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet, wodurch sich die Finanzierungsbedingungen für das Projekt insgesamt verbessern.IDB Invest erleichtert die Mobilisierung von Kapitalmarktlösungen durch diese B-Anleihe, indem sie Finanzmittel von internationalen institutionellen Anlegern freisetzt und gleichzeitig das Ziel Uruguays unterstützt, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und neue Ressourcen zur Unterstützung von Infrastrukturprojekten zu erschließen.„Investitionen in groß angelegte, nachhaltige Infrastrukturprojekte können die Zukunft unserer Region entscheidend verändern", sagte Gema Sacristan, Chief Investment Officer der IDB Invest. „Bei IDB Invest arbeiten wir weiterhin an Innovationen, um Finanzierungen zu mobilisieren und neue Investoren für Lateinamerika und die Karibik zu gewinnen."Diese neue Fazilität folgt auf ein früheres Finanzpaket (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560386-1&h=1508243973&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560386-1%26h%3D2568021504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252Fen%252Fnews-media%252Fidb-invest-closes-financing-construction-central-railway-line-uruguay%26a%3Dprevious%2Bfinancial%2Bpackage&a=fr%C3%BCheres+Finanzpaket) von IDB Invest im Jahr 2019 in Höhe von rund 536 Mio. USD, bestehend aus einem Darlehen von IDB Invest in Höhe von 300 Mio. USD und dem Restbetrag, der von Geschäftsbanken und Investoren bereitgestellt wurde. Das Projekt wurde im Rahmen eines Vertrags mit öffentlich-privater Beteiligung (PPP) durchgeführt.Es wird erwartet, dass das Abkommen zu vier Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen wird: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Verantwortungsvolle Produktion und Konsum (SDG 12) und Partnerschaft für die Ziele (SDG 17).Über IDB InvestIDB Invest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560386-1&h=4092956152&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560386-1%26h%3D1100033202%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest), ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der Wirtschaftsentwicklung ihrer Mitgliedsstaaten in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verpflichtet hat. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von 14,8 Mrd. USD in der Vermögensverwaltung und 376 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste an, die den Bedürfnissen ihrer Kunden in einer Vielzahl von Branchen entsprechen.Über Grupo Vía Central S.A.Grupo Vía Central ist eine Zweckgesellschaft, die ausschließlich für den Bau, die Sanierung und die Instandhaltung von 273 km Eisenbahnstrecken zwischen den Städten Montevideo und Paso de Los Toros gegründet wurde. Ihre Aktionäre sind international und in Uruguay bekannte Unternehmen, darunter SACYR aus Spanien.Kontakt:Ana Lucia Escudero,analuciae@iadb.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1834790/IDB_Invest_Railroad.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpgOriginal-Content von: IDB Invest, übermittelt durch news aktuell