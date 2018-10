ICO-Marketer und Autor Matyas Zaborszky bringt die Marke 6SLambo auf den Markt, um eine umfassende Marketing-Lösung für tokenisierte Angebote zu bieten

Miami (ots/PRNewswire) -In der Krypto-Welt stellt die Frage "Wann Lambo?" schon lange dieLamborghini-Superautos als Symbole für einen erfolgreichenToken-Verkauf und für den anschließenden Reichtum dar. 6SLambo istein neues Unternehmen, das gegründet wurde, um Gründer vontokenisierten Unternehmen mit einer durchgängige Marketing-Lösung zuunterstützen, damit sie den Verkauf von Tokens maximieren können. Sieverwendet das 6-stufige Modell, das von Matyas Zaborszky in seinerPublikation "6 Proven Steps to Attract ICO Investors" bekannt gemachtwurde und auf der Erfahrung des ICO-Marketers und Autors in demaufstrebenden Bereich basiert. Holen Sie sich das begehrte Symbol desErfolgs in nur 6 Schritten - genau das schlägt der Markenname vor.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751694/6S_Lambo_Logo.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/751693/6S_Lambo.jpg )6SLambo führt den Kunden Schritt für Schritt durch einen logischenProzess zum Erreichen seiner Ziele. Von der Fertigstellung desWhitepapers, der Roadmap und der Präsentation für den Token-Verkaufüber die Vorbereitung der Marketingstrategie und ihre Ausführung mitkontinuierlicher Berichterstattung bis hin zur Durchführung vonAirdrop und Proof-of-Care-Kampagnen, dem Listenaufbau und einemBildungsmarkting per E-Mail ist es eine zentrale Anlaufstelle füralles, was den Token-Verkauf erfolgreich macht. Der Bildungsansatz,für den Zaborszky eintritt, ist ein bedeutenderUnterscheidungsfaktor. Neue Unternehmen vertiefen sich oft in ihrProdukt, ohne sich der Bedürfnisse der Zielgruppe bewusst zu sein.Zaborszky möchte die Denkweise des Kunden herausfordern: Er willpotenziellen Investoren helfen, ihre Probleme zu meistern und zuüberwinden, anstatt ihnen vorgefertigte Lösungen zu präsentieren.Probleme und Lösungen werden aufeinander abgestimmt und führen zueinem kontinuierlichen Dialog.Erfolgreicher Token-Verkauf in 6 Schritten - 6SLambo bietetschlüsselfertige Marketing-Lösung für ICO- und STO-GründerDie drei wichtigsten Stärken von 6SLambo sind (1) die kumulierteErfahrung seiner leitenden Experten unter Zaborszkys Führung, z. B.Mate Tokay von Bitcoin.com; (2) individuell angepasste Vorlagen,wobei jeder Teil eines neuen Angebots einer rigorosen Analyseunterzogen wird; und (3) Zaborszkys Narrativ bei der Beschreibung derMarketing-"Reise". Marketing-Methoden, die man willkürlich aus einerListe auswählt, führen nicht zum Verkaufserfolg; dazu braucht maneinen umfassenden, ausgefeilten Prozess. Jede Handlung ist einlogisches Produkt der vorausgegangenen und alles findet seinen Platz,um das Gesamtwerk zu erschaffen.Das aus Web-Experten, Textern und Finanzanalysten bestehende Teamvon 6SLlambo hat bereits an zahlreichen Token-Angeboten teilgenommenund deckt alle wichtigen Funktionen einer Marketingabteilung miteiner Größe und einem Umfang ab, die sich nur sehr wenige Start-upsleisten können. Dieses Outsourcing des Marketings garantiert nichtnur eine höhere Qualität, sondern macht auch den Betrieb schlank undproduktiv, während Kosten eingespart werden.Mit einer brandneuen Website, die in Kürze live geht, ist das Teamvon 6SLambo mit seiner schlüsselfertigen Go-to-Market-Lösung bereitsmit einer Reihe von Projekten beschäftigt.Pressekontakt:Chris Martonpr@6Slambo.com+44(0)772-150-1420Original-Content von: 6SLambo, übermittelt durch news aktuell