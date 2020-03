ICONISTA Preis 2020 von WELT geht an Malaika Mihambo / Verleihung am 3. März 2020 in Berlin an die deutsche Weitspringerin anlässlich des Internationalen Frauentages (FOTO)

Berlin (ots) - Der ICONISTA Preis 2020 geht an die deutsche Weltmeisterin imWeitsprung, Malaika Mihambo. Mit dem Award zeichnet ICONIST, das digitaleLifestyle-Angebot von WELT, nunmehr zum dritten Mal zusammen mit Mattelanlässlich des Weltfrauentages eine ganz besondere Frau aus, die für das kämpft,was sie erreichen will.Malaika Mihambo wurde von ICONIST und Mattel aufgrund ihrer herausragendensportlichen Leistungen, darunter der Sieg bei derLeichtathletik-Weltmeisterschaft 2019, als Vorbild auserkoren. Zu dem ICONISTAerhält die Preisträgerin von Mattel außerdem ein einzigartige, ihrnachempfundene Barbie-Puppe: ein Unikat aus der Reihe "One of a kind Barbie".Die beeindruckende Persönlichkeit von Malaika Mihambo soll so Mädchen in allerWelt ermutigen, an ihre Träume zu glauben und diese zu verwirklichen.Der ICONISTA-Preis wird am heutigen Dienstagabend, den 3. März 2020, von DagmarRosenfeld, Chefredakteurin DIE WELT, in Berlin an Malaika Mihambo überreicht.Auf der Veranstaltung "ICONISTA presented by Barbie" kommen starke Frauen zuWort, die ihre Geschichten über Emanzipation, Gleichberechtigung und das Leben,wie es ist, erzählen und wie sie das wurden, was sie sein wollen.In ganz Europa werden heute von Barbie sportliche Vorbilder mit einereinzigartigen Puppe ausgezeichnet. Durch die Kampagne macht Barbie aufzahlreiche inspirierende Frauen aufmerksam und versucht so, die Bedeutung vonstarken Vorbildern für Mädchen zu stärken.Erste Preisträgerin des ICONISTA war 2018 die deutsch-iranische BerlinerModedesignerin und Unternehmerin Leyla Piedayesh, 2019 ging er an KristinaVogel, mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Bahnradfahren.Mehr über ICONISTA unter WELT.de/iconista. (https://WELT.de/iconista)Pressekontakt:Christian SenftUnternehmenskommunikationBILD und WELTAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80153/4536331OTS: WELT-GruppeOriginal-Content von: WELT-Gruppe, übermittelt durch news aktuell