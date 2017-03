ICIS liefert europäische Gas-Benchmarks in US-Dollar

London (ots/PRNewswire) -ICIS, ein führender Anbieter von Preis- und Marktdaten für dieglobalen Energie-, Chemie- und Düngemittelsektoren, hat seineAbdeckung des europäischen Gasmarkts ausgedehnt und liefert einSpektrum seiner Gasbewertungen für Großbritannien undKontinentaleuropa in US-Dollar.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160408/353056LOGO )Die zusätzlichen Preisdaten sind vor dem Hintergrund derwachsenden Bedeutung der europäischen Gashubs für Teilnehmer inNordamerika und Asien zu sehen. Durch die immer stärkere Verknüpfungzwischen regionalen Gasmärkten steigt der Bedarf an zuverlässigenPreisen, die einen weltweiten Vergleich ermöglichen.Es wird geschätzt, dass die USA bis Ende 2020 bis zu 66 MillionenTonnen Flüssigerdgas (LNG) exportieren, einen Großteil davon nachEuropa. ICIS liefert mit seinen Gashubbewertungen NBP(https://www.icis.com/energy/hub/british-nbp/) und TTF(https://www.icis.com/energy/hub/dutch-ttf/) wertvolle Referenzpreisefür physische und finanzielle Gegenparteien."Die Flüssiggaslieferungen der USA werden auf den zweibedeutendsten europäischen Gashubs bereits bepreist und abgesichert,egal ob die Mengen nach Europa geliefert werden oder nicht", sagteBen Wetherall, Leiter Gasgeschäft bei ICIS. "Dieser Trend wird sichmit steigendem Interesse an Flüssiggas aus Nordamerika fortsetzen."Die von ICIS veröffentlichten unabhängigen Preisbewertungen undIndizes zählen zu den am meisten gehandelten und referenziertenBenchmarks auf dem europäischen Gasmarkt und ermöglichen einzuversichtliches Risikomanagement für Marktteilnehmer.ICIS bewertet 35 Termingeschäfte für die NBP- und TTF-Hubs. DieNBP-Geschäfte in Pence pro Wärmeeinheit und TTF werden in Euro proMegawattstunde umgerechnet. Diese Geschäfte stehen ab sofort inUS-Dollar pro Millionen British Thermal Units zur Verfügung.Abonnenten von European Spot Gas Markets (ESGM)(https://www.icis.com/energy/gas/europe/european-spot-gas-markets/)und LNG Markets Daily (LMD) (https://www.icis.com/energy/liquefied-natural-gas/lng-market-intelligence-solution/) haben FTP-Zugang zudiesen Geschäften. Die wichtigsten Preise werden außerdem in täglicherscheinenden PDFs ausgewiesen.Informationen zu ICISICIS ist eine unabhängige Preisberichtagentur mit Schwerpunkt aufden Bereichen Energie, Petrochemikalien und Düngemittel. Seit fastzwei Jahrzehnten deckt sie den komplexen Strommarkt in Großbritannienab. Tagtäglich analysiert sie die Stromverträge für mehr als 40verschiedene Lieferzeiträume allein auf dem britischen Markt. Dieproduzierten Analysen und Daten finden breite Anwendung alsReferenzpreise bei Energieverträgen. Das Unternehmen will Teilnehmernan den weltweiten Rohstoffmärkten einen Wettbewerbsvorteilverschaffen. 