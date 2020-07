ICIS gibt die Übernahme von Chemical Data (CDI) bekannt

Houston (ots/PRNewswire) - ICIS, Teil von RELX, gab heute die Übernahme von Chemical Data, LLC (CDI), einem führenden Anbieter von US-Preis-Benchmarks für petrochemische Produkte, Marktanalysen und vorausschauende Analysen mit Sitz in Houston, bekannt. Die kombinierten Fähigkeiten schaffen eine globale Präsenz und vertrauenswürdige Informationen in den wichtigsten petrochemischen Werken weltweit.CDI wurde 1979 gegründet und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von transaktionalen und kurzfristigen Planungsentscheidungen im US-amerikanischen Petrochemiesektor. Petrochemikalien sind ein entscheidender Teil der globalen Versorgungskette und in 96 % aller gefertigten Güter enthalten. Die chemische Industrie selbst trägt 1,1 Billionen USD zum weltweiten BIP* bei. Die Kombination der beiden Geschäftsbereiche wird globale Preis-Benchmark-Daten, Marktanalysen, Prognosen und Thought-Leadership-Fähigkeiten liefern, die vertrauenswürdig und differenziert sind. Somit können Kunden besser informierte und zeitnahe Entscheidungen treffen, was in Zeiten extremer Volatilität, in denen sich die Verbrauchernachfrage und die Marktdynamik schnell ändern, von zunehmender Bedeutung ist.Dean Curtis, CEO & President von ICIS, meinte dazu: "Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden in der globalen chemischen Industrie Daten, Analysen und Erkenntnisse von höchster Qualität zu liefern. Dies wird den Markt vernetzen und intelligentere Entscheidungen ermöglichen, die letztendlich die Nutzung der wertvollen Ressourcen der Welt optimieren. CDI ist weithin als führend im petrochemischen Segment der USA anerkannt. Durch die Verbindung des Know-hows von CDI mit der führenden Präsenz von ICIS in Europa und Asien können wir unseren Kunden einen weitreichenden, robusten und umfassenden Überblick über die wichtigsten globalen petrochemischen Märkte bieten.""Wir freuen uns, CDI in der RELX-Familie willkommen zu heißen. Es ist ein Team von Weltklasse, das Marktbeziehungen und ein tiefes Verständnis des US-amerikanischen Petrochemie- und Kunststoffsektors mitbringt. Die Kombination von CDI und ICIS bringt uns unserem Ziel näher, die Entscheidungsfindung unserer Kunden mit den aktuellsten und relevantesten Informationen aus der gesamten chemischen Industrie zu unterstützen", so Herr Curtis.Und Jason Brown, CDI President, meinte dazu: "Es passt perfekt. ICIS ist ein etablierter Anbieter von Preis-Benchmarks in mehreren europäischen und asiatischen Petrochemiesegmenten, und CDI verfügt über entsprechende Positionen in den USA. Beide Unternehmen bilden seit Jahrzehnten das Rückgrat von unzähligen Transaktionen weltweit, und unsere Strategien und Überzeugungen über die Zukunft dieses wichtigen Marktes sind eng miteinander verknüpft. Die Bündelung unserer fundierten Fachkenntnisse in den jeweiligen Regionen wird unseren Kunden weltweit und der gesamten Branche erhebliche Vorteile bringen."Weitere Informationen finden Sie auf http://www.icis.com/ oder verfolgen Sie Live-Updates über LinkedIn.* https://www.icca-chem.org/wp-content/uploads/2019/03/ICCA_EconomicAnalysis_Rep ort_030819.pdfINFORMATINEN ZU ICISICIS (http://www.icis.com/) ist eine vertrauenswürdige Quelle unabhängiger Commodity Intelligence Services für die globale Energie-, Petrochemie- und Düngemittelindustrie. Wir sind eine Abteilung von RELX.Bei ICIS helfen wir Unternehmen, strategische Entscheidungen zu treffen, Risiken zu mindern, die Produktivität zu verbessern und neue Chancen zu nutzen. Wir machen einige der wichtigsten Märkte der Welt vertrauenswürdiger und berechenbarer, indem wir Datendienste, Thought Leadership und Entscheidungshilfen bereitstellen. Dank unserer globalen Präsenz können wir gezielt vernetzte Informationen liefern, um täglich Tausende von Entscheidungen über Lieferketten hinweg zu beeinflussen. Wir gestalten die Welt, indem wir Märkte verbinden, um die wertvollen Ressourcen der Welt zu optimieren. Mit einem globalen Team aus mehr als 600 Experten verfügt ICIS über Mitarbeiter in London, New York, Houston, Karlsruhe, Mailand , Mumbai, Singapur, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Dubai, Sao Paulo, Seoul, Tokio und Perth.INFORMATIONEN ZU RELXRELX (http://www.relx.com/) ist ein globaler Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für professionelle und Geschäftskunden. Der Konzern bedient Kunden in mehr als 180 Ländern und verfügt über Niederlassungen in etwa 40 Ländern. Er beschäftigt mehr als 33.000 Mitarbeiter, die Hälfte davon alleine in Nordamerika. Die Aktien der Muttergesellschaft RELX PLC werden an den Börsen in London, Amsterdam und New York mit den folgenden Ticker-Symbolen gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX. Die Marktkapitalisierung beträgt ca. £35bn, EUR39bn, $44bn.Informationen zu CDIChemical Data (http://www.chemicaldata.com/) wurde 1979 in Houston, Texas, gegründet, um zeitnahe und genaue Analysen und Prognosen für die sich ständig verändernden US-amerikanischen Erdöl-, Petrochemie- und Kunststoffmärkte zu erstellen. Zu unseren Kunden zählen Investitions-, Energie-, Öl-, Chemie- und Konsumgüterunternehmen weltweit. Darunter befinden sich auch eine Reihe von Kunststoffverarbeitern und Kunststoffverbrauchern, sowohl große als auch kleine.Die rasche Akzeptanz unseres Unternehmens in den frühen 1980er Jahren war hauptsächlich auf einen echten Bedarf an den von uns bereitgestellten hochwertigen Marktdaten und Prognosen zurückzuführen. Diese Informationen umspannen und verknüpfen die Erdöl- und petrochemische Industrie vom Rohöl bis zu Kunststoffen. Wir entwickeln unsere Analyse, indem wir jeden der wichtigsten Erdöl- und petrochemischen Märkte, die wir monatlich abdecken, gründlich untersuchen.Pressekontakt:Anie BegumBrand & Communications ManagerAnie.begum@icis.com+44 20 7911 3126Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60757/4650086OTS: ICISOriginal-Content von: ICIS, übermittelt durch news aktuell