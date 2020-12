Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - · Die Plattform bietet Bankdienste und Zusatzleistungen· Sie ist die erste Bank in Indien mit einem solchen AngebotDie ICICI Bank kündigt den Start einer Online-Plattform für ausländische Unternehmen an, die ihr Geschäft in Indien etablieren oder ausbauen möchten. Die Plattform mit dem Titel "Infinite India" bietet ihnen Banklösungen sowie Zusatzleistungen wie die Eingliederung einer Geschäftseinheit, Unternehmensanmeldungen, Lizenzen und Registrierungen, Personal-Dienstleistungen, Konformität und Steuern. Die Initiative "Infinite India" ist ein Novum in der Branche und erleichtert ausländischen Unternehmen den Einstieg erheblich, da keine Koordination mit mehreren Kontaktpunkten erforderlich ist, was zu einer problemlosen Etablierung des Geschäfts in Indien beiträgt.Die Initiative "Infinite India" ist Teil der zahlreichen technologiebasierten Dienstleistungen, die die Bank ausländischen und multinationalen Unternehmen anbietet, welche sich in Indien etablieren möchten. Diese technologiebasierten Dienstleistungen zielen darauf ab, die Position der Bank im Bereich multinationaler Unternehmen, einem wichtigen Sektor, zu stärken. Mithilfe des engagierten Teams von Beziehungsspezialisten, einer umfassenden Suite an technologiebasierten Dienstleistungen und ihrer globalen Präsenz, mit deren Hilfe das mit Indien in Verbindung stehende Geschäft vorangetrieben werden kann, kann die ICICI Bank weiterhin enge Beziehungen zu multinationalen Unternehmen in Indien aufbauen.Vishakha Mulye, geschäftsführender Direktor der ICICI Bank, kommentierte den Start: "Im Laufe der Jahre hat sich Indien zu einem beliebten Ziel für ausländische Investitionen entwickelt. Wir glauben, dass ein junges demografisches Profil, eine starke Verbrauchernachfrage und unterstützende Initiativen seitens der Regierung die wirtschaftlichen Aussichten Indiens erheblich verbessert haben. Auch die Position Indiens in der Umfrage der Weltbank zum Thema "Einfache Geschäftsabwicklung" hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und ausländische Unternehmen dazu motiviert, sich hier niederzulassen.Vor dem Hintergrund dieses aussichtsreichen Szenarios starten wir das Portal "Infinite India", das verschiedene Bank- und Zusatzleistungen auf einer Plattform für ausländische Unternehmen vereint. Es reduziert zeitaufwändige Verfahren und trägt so zu einem gesteigerten Geschäftswachstum bei, indem es die Gesamtproduktivität und -effizienz verbessert. Die Initiative des Portals "Infinite India" ist Teil unserer Strategie, unsere technologiegestützten Angebote zur Partnerschaft mit ausländischen Unternehmen, die nach Indien kommen, weiter zu stärken. Wir glauben, dass unsere spezielle Strategie für dieses Segment das Vorhaben ausländischer Unternehmen, die ihr Geschäft in Indien etablieren oder ausbauen wollen, deutlich leichter machen wird."Zusatzleistungen:Die ausländischen Unternehmen erhalten umfassende Dienstleistungen, die von der Beratung bis zur Kontaktaufnahme mit Fachexperten reichen. Diese wiederum helfen den Unternehmen, eine Geschäftseinheit, Unternehmensanmeldungen, Lizenzen und Registrierungen, Personal-Dienstleistungen, Compliance und Steuern zu integrieren. Diese Zusatzleistungen, die in Zusammenarbeit mit einem führenden cloudbasierten Unternehmen für Unternehmensbuchhaltung und Unternehmensdienstleistungen angeboten werden, sind jetzt verfügbar. Die Bank möchte weitere Partner dafür gewinnen, um ihr Dienstleistungsangebot auf der Plattform zu erweitern.Bankdienstleistungen:Die Bank bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die die gesamte Bandbreite des Finanzsektors abdecken, um allen bankbezogenen Bedürfnissen eines ausländischen Unternehmens gerecht zu werden. Das Angebot erstreckt sich über Firmengeschäft, Personal Banking, Treasury Management, Handelsdienstleistungen, digitale Kanäle wie Internetbanking und mobile Anwendungen, API-Integrationen, angepasste Girokonten mit einem dedizierten Manager und die Autorisierung der Einrichtung von Büros sowie viele weitere Bankdienstleistungen.Alle multinationale Unternehmen weltweit, aus allen Branchen, einschließlich IT, IT-gestützte Dienstleistungen, Fertigung, Pharmazeutika, Automobilindustrie und Textilien, kann das Portal "Infinite India" unter http://www.icicibank.com/infiniteIndia (http://secure-web.cisco.com/1gSjLsv513edoZNwtL1jR460G97fneTDB6ak6cCINVwBp_DSSz6KAecyl9iO1wiJVym004LBUYDUM5PtOkACX3WUaTGSVy_22oCwvUcCKvvhfbnNgrLJryzDhnaXykuJjQfVb_ArvQ8YQHOI8MnwL-PJaLlqjDwq9Ebu49qvP5nYWZwbleUhO8mVvlGr6LkbQgUgJ2yMKxaBidBVbPsY4WmC1C9eGJ25R2MJXSm75sN-Ug0v6voRNook2X8hVE6-guzlS1b8twyX2wG-SoWuSDwIcNutBbccU3Js4qlFk5uL1P2aAQuhbKKg2nZ5iZSgHvHneCThDpN-IdFA41LHaPQ/http%3A%2F%2Fwww.icicibank.com%2FinfiniteIndia) besuchen und eine Dienstleistung beantragen.Medienanfragen richten Sie bitte an: corporate.communications@icicibank.comDie Boilerplate und den Haftungsausschluss finden Sie hier: https://www.icicibank.com/managed-assets/docs/about-us/2020/boiler-plate-and-disclaimer.pdf (https://secure-web.cisco.com/1S4ItIdmYhZYXBwS-eYYq1Y-7ZbonHZFtwU1XL0AwR8VPvyKADv1zBUrt9f6ihqgeNLlbPFORZ7MIM28Yeh2YdU5PrLmx37obq0nmrL-l8nOzh-ic6dMRzE1bc3dG8Uhds5VJ9268KnrPlsw-lFF_8T04tOyvNec0-mS6MQ6rSWCCBSHm623Ei6_XSGhzZDSPUtvKyTrtkHXvcDK3OOHjULwpV0Bz2rEVVNWmD1i3C5a6tWFnkXaYFFZoVieghk_2w47Jl_cz2lkXAKETi5oqplZRgIR19FW_GHWnT2OoBhnIJQiMPRfIYiREm339OTiZ5om_PHdeinuZck81pbEU5Q/https%3A%2F%2Fwww.icicibank.com%2Fmanaged-assets%2Fdocs%2Fabout-us%2F2020%2Fboiler-plate-and-disclaimer.pdf)Pressekontakt:+91-22- 40087026Original-Content von: ICICI Bank, übermittelt durch news aktuell