ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd: Ist das wirklich wahr?

An derBörse notiert ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd per 02.10.2019, 02:43 Uhr bei 97.69 GBP.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd liegt mit einer Dividendenrendite von 6,14 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 5,09, wodurch sich eine Differenz von +1,05 Prozent zur ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd verläuft aktuell bei 98,78 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 97,5 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,3 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 96,57 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd-Aktie der aktuellen Differenz von +0,96 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd-RSI ist mit einer Ausprägung von 57,14 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 60, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".