ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments LtdSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Für die Aktie ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd wird am 14.05.2020, 10:10 Uhr, ein Kurs von 77 GBP geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 182,92 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -200,98 Prozent im Branchenvergleich für ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 142,13 Prozent im letzten Jahr. ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd lag 160,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd führt bei einem Niveau von 85,71 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 36,96 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd-Aktie ein Durchschnitt von 91,13 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 77 GBP (-15,51 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (75,49 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.