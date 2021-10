ICE-eigene Krypto-Börse Bakkt: Nimmt den Handel an der NYSE auf!

Die Aktien der institutionellen Krypto-Börse Bakkt Holdings, Inc. (NYSE:BKKT) haben den Handel an der New York Stock Exchange aufgenommen.

Bakkt ist eine Börse für digitale Vermögenswerte und eine Depotbank im Besitz von Intercontinental Exchange Inc (NYSE:ICE), der Muttergesellschaft der NYSE. Am Freitag gab das Unternehmen bekannt, dass es über eine SPAC-Fusion mit VPC Impact Acquisition Holdings (NASDAQ:VIH) an die Börse gehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung