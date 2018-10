ICE-Strecke Köln-Frankfurt wieder teilweise befahrbar

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt ist wieder teilweise befahrbar. Mehr als zwei Drittel der regulären Züge fahren wieder, teilte die Bahn am Samstag mit. Um den Zugverkehr schnellstmöglich wieder aufzunehmen, habe man in einem ersten Schritt das weniger beschädigte Gleis befahrbar gemacht.

Auf dem betroffenen Gleisabschnitt werde vorerst mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren, weshalb es noch zu Einschränkungen und Haltausfällen komme, so der Konzern weiter. Zwischen Köln und Frankfurt sollen zunächst je Richtung stündlich zwei ICE Züge fahren. Diese werden aber nicht in Montabaur und Limburg Süd halten können. Die Strecke war wegen eines ICE-Brands am vergangenen Freitag in beide Richtungen gesperrt worden. Es entstand ein erheblicher Schaden an der Infrastruktur. Für alle Reisenden auf der Strecke Köln-Frankfurt/Main ist die Zugbindung für Spar- und Supersparpreise bis zum 21. Oktober für den jeweils gebuchten Reisetag aufgehoben. Darüber hinaus können Reisende, die ein Ticket für eine geplante Fahrt am vergangenen Wochenende und in dieser Woche für den betroffenen Streckenabschnitt erworben haben, dieses kostenlos zurückgeben. Wie es überhaupt zu dem Brand im ICE 511 kommen konnte, ist noch immer unklar.

Foto: über dts Nachrichtenagentur