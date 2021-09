Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -ICCPP, ein globales Zerstäubungsunternehmen, hat am 16. September auf der 2021 Nano-tech Ceramic Core Global Online Launch Conference seine allererste Ceramic Core-Technologiemarke GENE TREE vorgestellt. Die Einführung von GENE TREE stellt eine Revolution in der Forschung und Entwicklung im Bereich der elektrischen Zerstäubung dar und führt gleichzeitig eine neue Generation von Ceramic Core Produkten in die Industrie ein.Unter dem Motto "The Future of the Core" (Die Zukunft des Kerns) betonte die Konferenz die kontinuierliche Entwicklung und die Innovationen der elektronischen Zerstäubungstechnologie und zeigte die Entschlossenheit des ICCPP, die Zukunft der Branche zu gestalten. Die neuen GENE TREE-Produkte mit Nano-Tech-Ceramic-Core versprechen, die Effizienz und Stabilität der Zerstäubung zu verbessern und die Lebensdauer der Produkte zu erhöhen."GENE TREE ist das Ergebnis von unzähligen Stunden Forschung und Entwicklung und fast einem Jahrzehnt Erfahrung in der elektrischen Zerstäubungstechnologie. Wir freuen uns, unsere bahnbrechende Forschungsleistung der internationalen Gemeinschaft vorzustellen und die Zukunft der Ceramic Cores einzuläuten", sagte ICCPP-CEO EVEREST Zhao.ICCPP hat ein 300-köpfiges F&E-Team aufgebaut. GENE TREE Nano-Tech-Ceramic-Core-Produkte wurden von diesem Team nach über 1.000 Tagen wiederholter technischer Erkundungen und wissenschaftlicher Experimente und zehntausenden von Stunden, die mit der Verfeinerung von tausend Sätzen von Ceramic-Core-Materialformulierungen verbracht wurden, realisiert. Darüber hinaus meisterte das Forschungs- und Entwicklungsteam eine Reihe von produktionstechnischen Herausforderungen, um sicherzustellen, dass die in Massenproduktion hergestellten Ceramic Cores in Bezug auf Beständigkeit und Aussehen ein Weltklasseniveau erreichen.Mit dem "puderfreien" Konzept nutzten GENE TREE Produkte Rohstoffe aus neuen umweltfreundlichen Mineralien, die bei hoher Temperatur in das dreidimensionale Netzwerkkeramikskelett migrieren und diffundieren. In der Folge wird das Korngefüge wieder aufgebaut und die mehrphasige Koexistenzstruktur verbessert die keramische Zähigkeit. Gleichzeitig wird die Dispersion in dem dreidimensionalen Keramikskelett verteilt, um eine lipophile Matrixschicht zu bilden, die die Lipophilie und die Ölspeicherung der porösen Keramik verbessern kann. Zerstäubungstests haben gezeigt, dass die Temperatur der keramischen Heizfläche und der Zerstäubung zwischen 4 und 11 Watt stabil bleibt.Im Gegensatz zu anderen Produkten kann die sichere Betriebsleistung von GENE TREE von 8 Watt auf 11 Watt erhöht werden, um den Anforderungen verschiedener Produkte gerecht zu werden. Der Heizfilm bleibt temperaturstabil, und der GENE TREE unterstützt eine kontinuierliche Zerstäubung von 4000 Sekunden - was seine Lebensdauer im Vergleich zu anderen Mainstream-Produkten um das Fünffache erhöht.Als erstes keramisches Kernprodukt von ICCPP hat GENE TREE seit seiner Markteinführung große Aufmerksamkeit in der Branche erregt. Mit Plänen zum Ausbau der Produktionskapazitäten und des Vertriebs für B2B-Kunden hat sich GENE TREE von Anfang an als wichtiger Akteur und als Marktführer im Bereich der elektrischen Zerstäubungstechnologie etabliert.Informationen zu ICCPPICCPP ist ein globaler Technologiekonzern mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen technologische Forschung und Entwicklung, Produktdesign, Fertigung, Markenbildung und anderen Bereichen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden in mehr als 70 Ländern und Regionen vertrieben und haben rund 30 Millionen Nutzer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628651/2021_Nano_tech_Ceramic_Core_Global_Online_Launc.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1628652/GENE_TREE_Ceramic_Cores.jpgOriginal-Content von: ICCPP, übermittelt durch news aktuell