ICBC Aktie – Nach so langer Zeit …

ICBC verdiente in den ersten 9 Monaten mit rund 252 Mrd RMB 10% mehr als im Vorjahr. Die Bank profitierte von einem Anstieg der Zinseinnahmen infolge der steigenden Kreditnachfrage sowie von einem verbesserten Kapitalanlageergebnis. Das Wachstum konnte auch im 3. Quartal aufrecht erhalten werden. Die Wertberichtigungen auf Kredite lagen auf Vorjahreshöhe, was in Verbindung mit dem gestiegenen Darlehensvolumen eine reduzierte Abschreibungsquote ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung