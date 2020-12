ICBC Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

ICBC bekommt die schwierigen Marktbedingungen zunehmend zu spüren. In den ersten 9 Monaten flachte das Wachstum der Bruttoeinnahmen deutlich ab. Gleichzeitig musste die Bank höhere Wertberichtigungen auf Vermögenswerte vornehmen. So sank der Gewinn von 252 Mrd auf 229 Mrd RMB. Die notleidenden Kredite standen mit rund 285 Mrd RMB in der Bilanz, was einem Anstieg von 45 Mrd RMB gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung