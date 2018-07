ICBC Aktie: Optimistischer Ausblick in die Zukunft

Die ICBC blickt nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr optimistisch in die Zukunft. Die zunehmende Risikovorsorge passt jedoch nicht zu dem positiven Ausblick. Im abgelaufenen Jahr stieg der Zinsüberschuss im Zuge der anhaltend hohen Nachfrage nach Fremdmitteln deutlich an. In der Vermögensverwaltung, dem Investment-Banking sowie dem Eigenhandel waren die Einnahmen dagegen rückläufig. Zudem waren die Aufwendungen aufgrund der zunehmenden Risikovorsorge steigend. Der Gewinn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.