ICA n: Heikles Investment oder sichere Bank?

Ein recht selten zu beobachtendes Bild prägt derzeit die Stimmung der Marktteilnehmer in Social Media hinsichtlich des Titels ICA n (SE0000652216, Aktueller Wert: 424,83 SEK, 09:36 Uhr MEZ). Seit Dienstag, 14.01.2020 (15 Tage) und damit so lange wie schon seit Monaten nicht mehr hält sich der Sentimentwert für den Titel aus dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln-Bereich konstant im positiven Bereich; kein einziges Mal wurde die Null-Linie Richtung negativem Bereich durchbrochen. Gegen 09:26 Uhr MEZ zeigt das Stimmungsbarometer für die Aktie ICA n einen Wert von +36 Punkten an. Der maximale Wert beträgt +100 Punkte. Zum Vergleich: Die Stimmung für die Aktie Yonghui Superstores, auch eine Aktie aus dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln-Bereich, hat am Wochenende ebenfalls gedreht und notierte gegen 09:26 Uhr MESZ bei +42 Punkten.

Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte.