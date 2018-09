IB unterstützt Vorschlag für öffentlich geförderte Weiterbildung auch für Beschäftigte / Chance gegen Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel

Frankfurt am Main (ots) - Der IB unterstützt den Gesetzentwurf desBundesarbeitsministeriums, mit dem die öffentlich geförderte,berufliche Weiterbildung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) aufBeschäftigte in Arbeit ausgedehnt wird. Bisher förderte die BA fastausschließlich arbeitslose Menschen. "Der Rechtsanspruch auföffentlich geförderte Weiterbildung auch für Beschäftigte ist einwichtiger Schritt zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit - und eineChance im Kampf gegen den Fachkräftemangel", stellt dieIB-Präsidentin Petra Merkel fest. "Lebenslanges Lernen ist seitJahrzehnten eine Forderung der Bildungspolitik. Weiterbildungallerdings spielt noch keine große Rolle im Bewusstsein vonArbeitnehmern, Arbeitgebern und auch Gewerkschaften. Da hilft keinLamentieren! Der Gesetzentwurf ist notwendig und wichtig - undbedeutet in der Umsetzung das Bohren dicker Bretter. EinBundes-Weiterbildungsgesetz, in dem klar geregelt wird, dassBeschäftigten einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und eineweitgehende Unterstützung durch den Arbeitgeber haben, wird immernotwendiger", so Merkel.Erwerbstätige Menschen sind heutzutage mehr denn je gefordert,ihre Qualifikationen dem sich rasant ändernden Arbeitsmarktanzupassen. Die Digitalisierung und die Globalisierung bringenstrukturelle Veränderungen mit sich. Wer seine Leistungs- undBeschäftigungsfähigkeit erhalten will, ist heutzutage aufWeiterbildungen angewiesen.Mit dem vorliegenden Entwurf für ein"Qualifizierungschancengesetz" werden die Beschäftigten mit denHerausforderungen des Strukturwandels nicht alleine gelassen.Der IB ist bundesweit einer der größten gemeinnützigen Anbietervon beruflicher Weiterbildung in Deutschland. Er verfügt überjahrzehntelange Expertise im Bereich der Maßnahmen derArbeitsmarktförderung. Seine selbstgestellte Aufgabe ist es,"Menschen zu helfen, sich in Freiheit zu entfalten, ihr Leben selbstzu gestalten, sich in die Gesellschaft einzugliedern, persönlicheVerantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklungtätig mit zu gestalten.""Wir alle wissen, dass das Arbeitsleben sowohl sinnstiftend alsauch existenzsichernd ist. Der Verlust des Arbeitsplatzes hat immerweitreichende Folgen: Im Vordergrund steht oft das fehlende eigeneEinkommen. Aber es besteht auch immer die Gefahr, dass der Anschlussan die Arbeitswelt verloren geht und die gefühlte Nutzlosigkeit zupsychischen Problemen führt. Deshalb ist es für eine Gesellschaftimmer besser dafür zu sorgen, dass eine Arbeitnehmerin oder einArbeitnehmer ihre oder sein Stelle behält und auf dem aktuellen Standdes Wissens erledigen kann", so Merkel.Eine Kostenbeteiligung der Arbeitgeber ist aus Sicht des IBsozial- und unternehmenspolitisch absolut vertretbar und notwendig.Denn schließlich profitiert auch der Arbeitgeber von der Verbesserungder Leistungs- und Beschäftigungsfähigkeit seiner Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter. Fachkräfte erhält man durch Ausbildung und durchWeiterbildung!Pressekontakt:Internationaler BundZentrale GeschäftsführungFrankfurtPressestelleDirk AltbürgerTel. 069 94545112 u. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell