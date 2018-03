Frankfurt am Main (ots) - Nach 171 Tagen wird nicht mehr nurverwaltet, sondern wieder regiert. Der Internationale Bund (IB) hatgroße Erwartungen an die neue Bundesregierung."Wir begrüßen ausdrücklich den im Koalitionsvertrag angekündigtenneuen Aufbruch für Europa. Nationale Alleingänge bringen uns nichtweiter, vor allem wenn es beispielsweise um das Thema SozialeGerechtigkeit geht. Die ist nur im Schulterschluss mit unsereneuropäischen Partnern zu erreichen", so Thiemo Fojkar,Vorstandsvorsitzender des IB. "Viele Probleme sind zu groß. Wirdürfen nicht glauben, sie vor unseren Grenzen aufhalten zu können",stellt Fojkar fest.Eines der wichtigsten Themen des IB ist die gesellschaftlicheTeilhabe möglichst vieler Menschen in Deutschland und Europa. "Dabeidürfen private und berufliche Lebenswege nicht von der Herkunft, demGeschlecht oder der Nationalität abhängen", fordert Fojkar. DerKoalitionsvertrag enthalte hier viele gute Ansätze."Bei der Frage der Umsetzung von Bildungsgerechtigkeit darf dieneue Regierung nicht die Augen vor den eigentlichen Problemenverschließen. Zahlreiche Studien belegen, dass es uns aktuellschlechter denn je gelingt, die sozioökonomische Herkunft und denBildungserfolg zu entkoppeln. Mit anderen Worten: SchlechteStartchancen zu Beginn eines Lebenswegs können sich ein Leben langfortsetzen. Diese Ungerechtigkeit muss beseitigt werden. Der IB istals großer Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeitbereit, seinen Teil dazu beizutragen und bietet der neuen Regierungseine Unterstützung an. Zur Umsetzung von Chancengleichheit und mehrChancengerechtigkeit könnte auch ein Weiterbildungsgesetz beitragen",ist der IB-Vorstandsvorsitzende überzeugt."Im Koalitionsvertrag fehlt leider ein klares Bekenntnis dazu. Dasbedauern wir sehr. Wir sind der Ansicht, dass unsere wissensbasierteGesellschaft auf möglichst gut aus- und weitergebildeteArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen ist, um auch zukünftigerfolgreich im Weltgeschehen bestehen zu können. Die Folgen derDigitalisierung für den Arbeitsmarkt haben schon heute einen Einflussauf die Menschen - hier bedarf es eines klaren Bekenntnisses zuDigitalisierung aus einem Guss. Wir können es uns zukünftig nichtleisten, die Herausforderungen von morgen, in einem Kompetenzgerangeluntergehen zu lassen", kritisiert Fojkar.Die Benennung einer eigens für die Digitalisierung zuständigenStaatsministerin sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.Besser wäre noch ein eigenes Ministerium für Digitalisierung gewesen,in dem die entsprechenden Anstrengungen der Bundesregierung gebündeltund verstärkt werden könnten.Digitalisierung und Arbeit müssen künftig zusammen gedacht werden.Der technische Fortschritt und die globale Arbeitsteilung können zuArbeitsplatzverlusten führen und gleichzeitig neue Jobs entstehenlassen. "Auch hier müssen wir dafür sorgen, dass alle von dieserEntwicklung profitieren können. Wer Unterstützung braucht, um hiermithalten und sich beruflich weiterentwickeln zu können, muss sieauch weiterhin bekommen, sonst besteht die Gefahr, dass noch mehrMenschen in diesem Land langzeitarbeitslos werden und keinePerspektive mehr für sich sehen", fürchtet Fojkar. Das können wir unsals Gesellschaft nicht leisten, das beschwört auch menschlicheTragödien herauf. Die Koalition muss jetzt zeigen, dass sie eineRegierung für alle Menschen in unserem Land ist. Der IB wird genauhinschauen, auf politischen Fehlentwicklungen aufmerksam machen, aberauch Lösungsvorschläge unterbreiten."Ich wünsche der neuen Regierung viel Erfolg und hoffe, dass siebereit ist, von unserer Erfahrung und unserer Expertise in denBereichen der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit zu profitieren. Wirwerden uns kritisch, aber immer konstruktiv einbringen", versprichtThiemo Fojkar.Der Internationale Bund (IB) ist mit seinem Verein und seinenGesellschaften einer der großen Anbieter der Jugend-, Sozial- undBildungsarbeit in Deutschland. Präsidentin des IB e.V. ist dieehemalige Bundestagsabgeordnete Petra Merkel. Dem ehrenamtlichenPräsidium gehören Vertreter des öffentlichen Lebens, derSozialpartner, Parteien sowie aus Wirtschaft, Wissenschaft undVerwaltung an.Der Internationale Bund unterstützt Kinder, Jugendliche,Erwachsene und Senioren unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oderWeltanschauung dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen. DerLeitsatz "MenschSein stärken" ist für die fast 14.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IB Motivation und Orientierung.Gegründet im Jahr 1949, blickt der IB auf jahrzehntelange Erfahrungenmit Menschen in schwierigen Lebenslagen zurück. 