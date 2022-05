IBU-tec advanced materials-Aktie: Partnerschaftsvertrag mit Morrow Batteries Norway abgeschlossen!

Wichtiger Partnerschaftsvertrag Memorandum of Understanding über die Beschaffung von bis zu 200 t IBUvolt-Batteriematerial pro Jahr an norwegischen Batteriehersteller Entwicklungspartnerschaft für Hochleistungsbatterien Langfristige Entwicklung einer nachhaltigen europäischen Lieferkette für Batteriematerialien zur Sicherung der regionalen Unabhängigkeit IBU-tec ist der einzige Hersteller und Lieferant von LFP-Batteriematerialien in Europa Beide Unternehmen wollen gemeinsam an der Entwicklung von Hochleistungsbatterien arbeiten Die IBU-tec advanced materials… Hier weiterlesen