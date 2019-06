IBU-tec: Hightech-Konzern aus Asien löst Phantasie aus

Top-News bei IBU-tec advanced materials (WKN: A0XYHT): Ein nicht näher bezifferter „asiatischer Technologiekonzern“ befeuert die Nachfrage nach Batteriematerialien – diese schlägt sich in den Bereichen E-Mobilität und stationärer Energiespeicherung mit einem Umsatzwachstum von rund 100% im laufenden Jahr nieder. Eine hohe Nachfrage nach IBU-tec-Aktien löst heute einen Kursprung aus um +14,18% auf 16,10 Euro.

„Zunehmend großvolumige“ Bestellungen sorgen bei IBU-tec für Planungssicherheit und bei Aktionären für Zuversicht. Mit dem Tech-Konzern aus Asien hat das Scale-Unternehmen einen dicken Fisch an der Angel, der wohl auch künftig das Umsatzwachstum ankurbeln wird. Als Anbieter von Batteriematerialien scheint IBU-tec auf die richtigen Megatrends zu setzen.

Batteriematerialien liefern IBU-tec weiterhin Wachstum

IBU-tec ist ein Spezialist für die Entwicklung und Bereitstellung von Batteriematerialien. Die Pulver und Granulate stoßen in der E-Mobilität wie auch in der Baustoffbranche und bei der Medizintechnik auf rege Nachfrage. Die von IBU-tec produzierten Stoffe werden von Batterieherstellern direkt in den Batterien verarbeitet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Weimar-Ehringsdorf in Thüringen ist als Zulieferer zusehends in laufende Produktionprozesse von Kunden eingebunden.

Die steigende Beliebtheit seiner Produkte bei bestehenden Kunden äußert sich für IBU-tec in stark steigenden Umsatzzahlen im Bereich E-Mobilität und stationäre Energiespeicherung.

Der nicht näher bezifferte „asiatische Technologiekonzern“ ist für Bestellungen im „deutlich siebenstelligen Euro-Bereich“ verantwortlich. Dank dessen Hilfe verzeichnet IBU-tec „einen Nachfrageboom nach Batteriematerialien und konnte den Umsatz „im Bereich E-Mobilität und stationäre Energiespeicherung“ bis Mitte Juni im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.





Fazit

Solche News hören Aktionäre einer jeden Firma gerne. Der Großkunde aus Asien dürfte das Umsatzwachstum spürbar ankurbeln und auf ein höheres Niveau bringen. Laut IBU-tec könnte „die bisherige Jahresprognose im Bereich Batteriematerialien deutlich übertroffen werden.“ Bisher prognostizierte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 50% für den Bereich. 2018 wies IBU-tec auf Konzernebene ein organisches Umsatzwachstum von 13% auf.

Die Zahlen zum ersten Halbjahr wird IBU-tec am 31. August vorlegen.