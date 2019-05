IBS Software vereinheitlicht die Flotten- und Crew-Betriebssoftware der LATAM Airlines Group

Santiago, Chile (ots/PRNewswire) - IBS Software (IBS) wurde vonder LATAM Airlines Group als Anbieter von Technologielösungen zurVereinheitlichung der Flotten- und Crew-Betriebssoftware der Gruppeausgewählt. Der mehrjährige Vertrag wurde Ende letzten Monats in derFirmenzentrale von LATAM in Santiago, Chile, unterzeichnet. Die LATAMAirlines Group ist Lateinamerikas führende Fluggesellschaft undbietet Verbindungen zu mehr als 140 Destinationen in 26 Ländernweltweit an, darunter sechs Inlandsmärkte in Lateinamerika.Im Rahmen des Vertrages wird das System iFlight NEO von IBS eineeinzige, integrierte Betriebsplattform für die angeschlossenenFluggesellschaften von LATAM im globalen Netzwerk bereitstellen. DieSoftware wird LATAM helfen, Prozesse und Systeme zu vereinfachen undzu zentralisieren, um somit Effizienz zu verbessern undBetriebskosten zu senken.iFlight NEO von IBS ist eine integrierte digitale Plattform fürEnd-to-End-Flugbetrieb, Crew-Management und Störungsmanagement fürFluggesellschaften, Airline-Gruppen und -Allianzen. Diebrowserbasierte Anwendung wird die Abläufe bei den Partner-Airlinesvon LATAM vereinheitlichen und rationalisieren, indem sie eineeinzige digitale Plattform basierend auf einem Software-as-a-Service(SaaS)-Modell bietet.Die iFlight NEO-Plattform ist der Inbegriff der Automatisierungmit mehreren Tools und Funktionen, die Fluggesellschaften helfensollen, Ressourcen zu optimieren, neue Technologien einzusetzen undEntscheidungsprozesse zu beschleunigen. Die Lösung wird LATAM auchhelfen, schnell auf mögliche Störungen zu reagieren und dieAuswirkungen auf die Fahrgäste zu minimieren."Mit einer Flotte von über 310 Flugzeugen, die täglich rund 1.300Flüge auf fünf Kontinenten durchführen, verfügen wir über einenkomplexen und dynamischen Betrieb. Als Teil unseres Engagements,unseren Kunden branchenführenden Service zu bieten, setzen wirweiterhin die neuesten Technologien und digitalen Tools ein, um nocheffizienter zu arbeiten und sicherzustellen, dass unsere Passagierepünktlich dort ankommen, wo sie hin wollen", sagte Hernán Pasman,Chief Operations Officer der LATAM Airlines Group."Dass sich eine der größten Airline-Gruppen Amerikas für unsentschieden hat, zeugt nicht nur von der zunehmenden Akzeptanz voniFlight NEO als hochmoderne Plattform für Airline Operations, sondernauch von dem Vertrauen in unsere Fähigkeit, erfolgreich termin- undbudgetgerecht zu liefern. Dies ist eine große und komplexe digitaleTransformation und wir sind zuversichtlich, LATAM einen erheblichenGeschäftsmehrwert zu verschaffen", sagte Jitendra Sindhwani,President & Head - Global Sales and Marketing, IBS Software.Informationen zu IBS SoftwareIBS ist ein multinationales IP-basiertes Technologieunternehmenmit über 3.000 Mitarbeitern, das Lösungen der nächsten Generation fürmissionskritische Betriebsprozesse einiger der bestenFluggesellschaften, hochfrequentiertesten Flughäfen, führendenKreuzfahrtgesellschaften, Top-Öl- und Gas-Unternehmen sowierenommierter Reiseveranstalter und Hotelgruppen der Weltbereitstellt. IBS bietet außerdem Beratung und maßgeschneiderteSoftware-Dienstleistungen für diese Geschäftsbereiche an. IBS ist einInvestitionsunternehmen von Blackstone und betreut von weltweit neunNiederlassungen aus über 170 Kunden. IBS bietet IT-Systeme fürPersonenverkehr(http://www.ibsplc.com/products/airline-passenger-services)(einschließlich Loyalty- und Mitarbeiterreisen), Frachtbetriebe,Flugbetriebs- und Besatzungsdienste, Flughafenbetriebe undFlugzeugwartungstechnik, was IBS zu dem Unternehmen macht, das derLuftfahrtbranche die umfassendste Bandbreite an Technologieproduktenanbietet.Pressekontakt:Mathew Joshua, Tel.: +91-471-6614363 oder E-Mail:mathew.joshua@ibsplc.com.Weitere Informationen über IBS finden Sie unter www.ibsplc.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/708528/IBS_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/883272/IBS_LATAM_Airlines.jpgOriginal-Content von: IBS Software, übermittelt durch news aktuell