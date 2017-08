IBS Software unterzeichnet mehrjährigen Vertrag mit Jin Air

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) --IBS' iFly Res wird die Reservierungen von Passagieren bei einerbedeutenden koreanischen Fluglinie beflügeln-IBS Software (IBS) wurde von der südkoreanischen Jin Air, einemTochterunternehmen von HanJinKal, zu ihrem PSS (Passenger ServicesSystem)-Anbieter für Passagierdienstleistungen ernannt. Der aufsieben Jahre befristete, mehrere Millionen US-Dollar schwere Vertragzu dieser Zusammenarbeit wurde gestern offiziell in Seoul von HerrnChoi JungHo, CEO von Jin Air, und Herrn VK Mathews,Vorstandsvorsitzender der IBS Group, unterzeichnet. Der Vertrag siehtdie Implementierung des PSS von IBS, iFly Res, zum integriertenBetrieb von Reservierungen, der Ticketvergabe und Abflugkontrollevor. Die IBS-Plattform ersetzt damit das vorhandene System einesbekannten PSS-Anbieters, was es Jin Air ermöglicht, neueUmsatzquellen aus sowohl den Billigflügen als auch demLinienflugbetrieb zu erschließen. Neben iFly Res wird auch IBS'Vielfliegersystem iFly Loyalty übernommen. Somit werden dieunterschiedlichen Anforderungen von Jin Air in Bezug auf FFP,Koalitionsprogramme, SME und Unternehmensprogramme sowie verschiedeneandere Modelle unterstützt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170620/525512LOGO )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/547969/Jin_Air_IBS_Contract.jpg )Der nach mehr als zwei Jahren detaillierter Evaluierung vergebeneVertrag sieht die Implementierung des modernen PSS-Systems von IBSbis März 2018 vor, wodurch für Jin Air aufgrund der flexiblenVerwaltungsoptionen neue Möglichkeiten von zusätzlichen Umsatzquellenentstehen. iFly Res macht es mit seiner nativen NDC-Integration fürJin Air möglich, das PSS nahtlos in die Systeme Dritter zuintegrieren, was die Kapazität der Fluggesellschaft zum Interline-und Codesharing-Angebot erheblich verbessern wird. Jin Air wirdbisher mit demselben System wie Korean Air betrieben und ist nunbemüht, beim Wechsel von zwei unterschiedlichen Systemen auf die iFlyRes-Plattform der neuen Generation seinen Betrieb zu vereinfachen.Die seit 2008 bestehende Jin Air verfügt über eine Flotte von 24Flugzeugen, die 37 regionale und internationale Ziele in u. a. denUSA, Australien, China, Japan, Malaysia, Philippinen, Vietnam undThailand anfliegen."In unserem Bestreben, unseren Passagieren ein anderesReiseerlebnis zu bieten, haben wir für die Untersuchung mehrererPSS-Plattformen als Ersatz unseres bestehenden Systems viel Zeitaufgewendet. Das iFly Res von IBS wurde gewählt, da es unserersorgfältigen Prüfung erfolgreich standhalten und sich für unserensteigenden Betriebsbedarf als optimal geeignet erweisen konnte. Wirsind von den Kapazitäten des Produkts, dem domänenbasiertenFachwissen des IBS-Teams und dessen Kompetenzen bei derServicelieferung überzeugt. Wir sind über die Vorteile, die das neuePSS uns und unserem Geschäft verschafft, höchst erfreut und freuenuns auf die Zusammenarbeit mit IBS, um diese Vision umzusetzen",sagte Herr Kwang Lee, VP der Corporate Strategy bei Jin Air."Wenn eine Fluglinie ihr PSS-System eines bekannten Mitbewerberswechselt, ist das eine echte Zusage über die Produktkapazität voniFly Res, und stärkt den wachsenden guten Ruf und die Marktstellungvon IBS, und das sogar bei Fluglinien mit gemischtenGeschäftsmodellen. Unsere hervorragende Bilanz als Dienstleister fürunsere Kunden sowie die professionelle Einstellung und das Engagementunserer Mitarbeiter hat uns bei einigen der branchenweit größtenNamen zum vertrauenswürdigen Partner für die technologischeTransformation gemacht. Ich freue mich auf eine erfolgreichePartnerschaft mit Jin Air", sagte Herr Paul Lynch, Senior VP und Headof Passenger Services bei IBS Software.Weitere Informationen über IBS finden Sie unterhttp://www.ibsplc.comFür Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Bratati GhoshChief Marketing Officer, IBSbratati.ghosh@ibsplc.comOriginal-Content von: IBS Software, übermittelt durch news aktuell