IBS Software übernimmt kanadischen Luftfahrtsoftwarehersteller Major

Durch die Übernahme wird IBS Software zu einem der führendenTechnologieanbieter in der globalen LuftfahrtindustrieMontreal (ots/PRNewswire) - Der Reisetechnikspezialist IBSSoftware (IBS) hat eine endgültige Vereinbarung mit KronosIncorporated mit Sitz in Massachusetts getroffen, um AD OPT zuübernehmen, einen Marktführer für Luftfahrtsoftware, derCrew-Management-Lösungen für einige der größten Namen der globalenLuftfahrtindustrie anbietet. AD OPT (www.ad-opt.com) wurde 1987 inMontreal von einer Gruppe von Mathematikern und Betriebsforscherngegründet und 2004 von Kronos übernommen, einem multinationalenSoftware- und Dienstleistungsunternehmen für Workforce Management mitfast 6.000 Mitarbeitern weltweit. Die hochmoderne Crew-Planungs- undOptimierungsplattform von AD OPT betreibt derzeit einige derführenden Fluggesellschaften der Welt, darunter Air Canada, EasyJet,Emirates, FedEx, Garuda, Lion Air und Qantas. DieMulti-Millionen-Dollar-Akquisition ist integraler Bestandteil derWachstumsstrategie von IBS, der weltweit führende Technologieanbieterfür die Luftfahrtindustrie zu werden. In seiner 21-jährigenGeschichte hat IBS sechs strategische Akquisitionen getätigt - dreiin den USA, zwei in Europa und eine in Indien.IBS ist ein Spezialist für Luftfahrtsoftware und unterstützt denFlugbetrieb großer Fluggesellschaften wie British Airways, KLM undEmirates. Diese bedeutende Akquisition wird dazu beitragen, dass IBSdas umfassende Fachwissen von AD OPT nutzen kann, um diefortschrittlichste, vollständigste und integrierte digitale Lösungfür die hochkomplexe Aufgabe des Flug- und Besatzungsmanagementsanzubieten. Die Zusammenführung der Vermögenswerte, des Fachwissensund der Fähigkeiten von IBS und AD OPT wird eine hochmoderne,ganzheitliche Software für Crewplanung, Optimierung der Pairings,Creweinsatzplanung, Optimierung, Verfolgung und Verwaltung desgesamten Betriebs großer und komplexer Netzbetreiber auf den Marktbringen. Die Übernahme von AD OPT wird IBS um mehr als 20Airline-Kunden erweitern, die Präsenz von IBS in Nordamerika deutlichvergrößern, die Markteinführungskapazitäten von IBS erhöhen und denadressierbaren Markt von IBS verbessern. Der Schritt wird auch dieManagementbandbreite von IBS vertiefen, indem das Team von AD OPT,das aus hochqualifizierten Fachexperten besteht, von denen einigeüber mehr als 25 Jahre Erfahrung im Flugbetrieb verfügen, in seinTeam aufgenommen wird.AD OPT ist seit über 30 Jahren ein weithin anerkannter Name in derglobalen Luftfahrtindustrie für digitale Innovationen. Seinefortschrittliche Technologie zur Optimierung der Besatzung hilftFluggesellschaften, Cockpit- und Kabinenpersonal den Flügen auf diebestmögliche Weise zuzuordnen, um betriebliche Effizienz zuerreichen, die Einhaltung der Vorschriften aufrechtzuerhalten, dieBetriebskosten zu senken und gleichzeitig die Lebensqualität derBesatzung zu verbessern. Im Jahr 2015 wurde AD OPT mit demrenommierten CORS Omond Solandt Award ausgezeichnet, als Anerkennungfür den "wesentlichen Beitrag zur operativen Forschung in Kanada".Nach der Übernahme wird IBS das Büro von AD OPT in Montrealübernehmen und zu einem modernen Kompetenzzentrum fürCrew-Optimierungstechnologie ausbauen. Eine aggressiveF&E-Investitionsstrategie ist vorgesehen, um die Lösung zumMarktführer im Flotten- und Crewmanagement zu machen und den Kundendabei zu helfen, Innovationen schnell umzusetzen und in großem Umfangdurchzuführen."IBS ist ein etablierter und logischer Erwerber von AD OPT - einewegweisende Kombination, die den Mitarbeitern und Kunden beiderUnternehmen bedeutendes Fachwissen und zusätzlichen Nutzen bringt.Die Mitarbeiter von AD OPT werden einem florierenden Unternehmenbeitreten, das sich der Reisebranche widmet. Die Kunden werden auchvon dem gemeinsamen Engagement und der Leidenschaft für Innovationenvon IBS und AD OPT profitieren. Auch wenn wir die Umstellung der ADOPT Division auf IBS planen, wird Kronos den Fluggesellschaftenweiterhin erstklassige Lösungen für Workforce Management und HumanCapital Management anbieten", sagte Bob Hughes, Chief Customer andStrategy Officer, Kronos."Die Übernahme von Weltklasse-Reisetechnologieunternehmen war einebewusste Strategie von IBS, um ihr Engagement in derLuftfahrtindustrie zu erfüllen. AD OPT bietet eine ausgereifte Suitevon Produkten zur Planung und Optimierung von Flugbesatzungen, einengroßen Kundenstamm und ein sehr erfahrenes Team von Fachleuten. DasZusammengehen von IBS und AD OPT ist daher für die Branche von großerBedeutung, da es uns ermöglicht, die fortschrittlichste digitalePlattform zu schaffen, die eine ganzheitliche Lösung für denFlugbetrieb und das Crew-Management bietet. Wir werden unsereanorganische Wachstumsstrategie fortsetzen, um unser Lösungsangebotzu erweitern und unseren Kunden einen hervorragenden Mehrwert zubieten", sagte VK Mathews, Executive Chairman der IBS Group.Informationen zu IBS Software:IBS ist ein multinationales IP-basiertes Technologieunternehmenmit über 3.000 Mitarbeitern, das Lösungen der nächsten Generation fürmissionskritische Betriebsprozesse einiger der bestenFluggesellschaften, hochfrequentiertesten Flughäfen, führendenKreuzfahrtgesellschaften, Top-Öl- und Gas-Unternehmen sowierenommierter Reiseveranstalter und Hotelgruppen der Weltbereitstellt. IBS bietet außerdem Beratung und maßgeschneiderteSoftware-Dienstleistungen für diese Geschäftsbereiche an. IBS ist einInvestitionsunternehmen von Blackstone und betreut von weltweit neunNiederlassungen aus über 170 Kunden. IBS bietet IT-Systeme fürPersonenverkehr (einschließlich Loyalty- und Mitarbeiterreisen),Frachtbetriebe, Flugbetriebs- und Besatzungsdienste,Flughafenbetriebe und Flugzeugwartungstechnik, was IBS zu demUnternehmen macht, das der Luftfahrtbranche die umfassendsteBandbreite an Technologieprodukten anbietet.Medienfragen richten Sie bitte an:Mathew Joshua+91-471-6614363email: mathew.joshua@ibsplc.com (file:///E:/TempXE/mathew.joshua@ibsplc.com)Weitere Informationen über IBS finden Sie unter www.ibsplc.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/889046/IBS_Software.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/708528/IBS_Logo.jpgOriginal-Content von: IBS Software, übermittelt durch news aktuell