IBM schnappt sich Red Hat - Satter Aufschlag von zwei Drittel

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA ist am Sonntag eine Großübernahme im IT-Bereich angekündigt worden.



Der Branchenriese IBM will Red Hat kaufen, wie beide Unternehmen ankündigten. IBM bietet 190 US--Dollar je Aktie und bewertet den Softwarespezialisten so mit 34 Milliarden US-Dollar.

Am Freitag war die Red-Hat-Aktie bei 116,68 Dollar aus dem Handel gegangen, der Aufschlag liegt also bei fast zwei Drittel. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Übernahmeabsichten berichtet./he