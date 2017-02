IBM schließt erweiterte Partnerschaft mit Qualys, um sein Portfolio an Managed Security Services (MSS) zu vergrößern

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

San Francisco (ots) - Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier undführender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- undCompliance-Lösungen, hat eine erweiterte Partnerschaft mit IBM (NYSE:IBM) bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird IBMTechnologien von Qualys integrieren, um sein Portfolio an ManagedSecurity Services (MSS) um kontinuierliche, cloudbasierteIT-Sicherheit und Compliance zu erweitern. Die Kunden von IBMerhalten dadurch besseren Überblick über ihre IT-Bestände,Schwachstellen und Bedrohungsdaten, können bei der Behebung vonProblemen schneller Prioritäten setzen und die Verwaltung ihrerIT-Sicherheit und Compliance vereinfachen.Wenn sich die digitale Infrastruktur von Unternehmen über globaleCloud- und On-Premises-Implementierungen hinweg ausdehnt, benötigendie Sicherheitsteams einen laufenden Überblick über sämtliche Assetsin den verschiedenen IT-Umgebungen. IBM nutzt künftig wichtigeFunktionalitäten von Qualys Vulnerability Management, PolicyCompliance, Continuous Monitoring und ThreatPROTECT, um dieÜberwachung der globalen Bedrohungslandschaft durch seine weltweitenIBM X-Force Command Center zu verstärken. Zudem kann IBM diemandantenfähige Qualys Cloud-Plattform in sein MSS-Portal und seineSingle Sign-on-Plattform integrieren, um den Kunden erweitertekontinuierliche Sichtbarkeit und Werkzeuge zur Priorisierung zubieten, damit sie ihre IT-Sicherheit und Compliance über hybrideöffentliche und private Clouds hinweg besser verwalten können."Die cloudbasierte Plattform von Qualys vermittelt eineeinzigartige Echtzeit-Sicht auf die gesamte IT-Sicherheits- undCompliance-Aufstellung", so John Wheeler, Vice President, ServicesStrategy and Offering Management, IBM Security. "Wir freuen uns, diePlattform von Qualys in unser MSS-Portfolio integrieren zu können,damit unsere Kunden einen kontinuierlichen Überblick über dieSicherheit und Compliance aller globalen IT-Bestände gewinnen. Zudemarbeiten unsere Unternehmen daran, die Integrationen auf Produktebeneund den Informationsaustausch bei Produkten wie Qualys VulnerabilityManagement und IBM QRadar weiter zu optimieren. So werden die Kundenvon ihren Sicherheitsdiensten noch stärker profitieren.""IBM hilft einer Reihe der größten Unternehmen weltweit, ihreMärkte in eine neue industrielle Revolution zu führen", so PhilippeCourtot, Chairman und CEO, Qualys, Inc. "Durch die Integration derQualys Cloud-Plattform kann IBM diese digitale Transformationgrundlegend sicher gestalten. So können sich die Kunden von IBM mitbahnbrechenden Innovationen von den Wettbewerbern absetzen und dabeidie Gefahr von Cyberangriffen verringern."Als cloudbasierte Lösung integriert die Qualys Cloud-PlattformEchtzeit-Transparenz für IT-Bestände, Schwachstellen und wichtigeRichtlinien-Konfigurationen in eine einzige Ansicht, dieRechenzentren sowie öffentliche und private Clouds umfasst. Zudembietet die Plattform den Kunden mehr Skalierbarkeit, Flexibilität undBenutzerfreundlichkeit. Dadurch können sich die Kunden schnell undsicher einen laufenden Überblick über neue Cloud-Workloads und-Instanzen verschaffen.Die Lösung Qualys ThreatPROTECT basiert auf der QualysCloud-Plattform und integriert die kontinuierliche Sicht auf Assetsund Schwachstellen in Cloud-Plattformen, Rechenzentren und mobilenGeräten mit Echtzeit-Bedrohungsdaten. So können die Kunden denkritischsten Bedrohungen leicht Priorität zuweisen. ThreatPROTECTkorreliert Daten aus Schwachstellenscans sowie Daten zu aktivenBedrohungen aus zahlreichen Quellen in ein einziges, dynamischesDashboard, um eine ganzheitliche und kontextbezogene Sicht auf dieAngriffsfläche eines Unternehmens zu vermitteln. Die Sicherheitsteamskönnen grafische Berichte erstellen und mit der IT zusammenarbeiten,um globale Infrastrukturen effizient abzusichern.Pressekontakt:Kafka Kommunikation für QualysUrsula Kafka+49 89 747470-580ukafka@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell